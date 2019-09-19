с чего всё началось

Источник агентства утверждает, что задержанного зовут Александр Габышев. Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву. Жителя Якутии ближайшим авиарейсом доставят из Улан-Удэ в Якутск для разбирательств.

В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

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