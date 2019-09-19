Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

Источник агентства утверждает, что задержанного зовут Александр Габышев. Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву. Жителя Якутии ближайшим авиарейсом доставят из Улан-Удэ в Якутск для разбирательств.
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с чего всё началось
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 видео один из сторонников шамана сообщил, что силовики у палатки якобы провели целую спецоперацию: двигались молча, были будто бы вооружены, перекрыли трассу, а свои действия не объяснили.
Фонтанка.Ру04:38

Подробнее о событии

Федеральный центр увидел проблему в якутском шамане: Мазур о задержании Габышева

Тайга.инфо06:41

В Бурятии задержали направлявшегося в Москву «изгонять Путина» шамана

РБК02:57

В МВД Бурятии сообщили о задержании находившегося в розыске мужчины

RT на русском04:31

В Бурятии задержали шамана, который шел «изгонять Путина»

Ведомости03:53

В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

РИА Новости04:35

Соцсети бурно отреагировали на задержание шамана, идущего «изгонять Путина»

Znak.com07:25

В МВД Бурятии заявили о задержании мужчины в розыске. Это может быть якутский шаман Габышев

Snob.ru03:10
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Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро

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РИА Новости 02:53
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Экс-депутат Рады Надежда Савченко стала ведущей ток-шоу

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Концепт-кар Mitsubishi предложит новый формат транспортного средства, в котором сочетаются компактная гибридная силовая установка и электрическая система полного привода.
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Путин прибыл в Ижевск в День оружейника

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей Виктора, Дмитрия или Николая к транзиту власти в республике.
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Энергетика

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Московский «Спартак» вылетел на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
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