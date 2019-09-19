Происшествия
РИА НовостиВ Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам
В Бурятии задержали находящегося в розыске жителя Якутии, сообщила пресс-служба республиканского управления МВД. Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву.
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с чего всё началось
«На 202-м километре федеральной трассы М53 «Байкал» сотрудниками полиции... задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия)», — говорится в сообщении пресс-службы.RT на русском04:31
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Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению страшной опухоли
Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось настолько, что ее перевели в обычную палату.
Дни.ру 09:34
Политика
Русофилы Болгарии отпраздновали народную победу над властями Софии
16-й Собор русофилов Болгарии ознаменовался рекордным числом участников и массовыми акциями протеста против репрессий властей в отношении их лидеров.
ФАН 17 сентября в 07:14
Кино
Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed
Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
CyberSport.ru вчера в 04:50
Здоровье
В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии
В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Армия и оружие
Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран
В Тегеране предупредили о риске развития полномасштабных боевых действий в регионе в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
Российская газета 09:21
Авто
Subaru анонсировала новую спецверсию Subaru Outback Black Line
21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня 08:18
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Происшествия
Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде
О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
Российская газета 02:10
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Кино
Вышел новый трейлер «Робо» режиссера Сарика Андреасяна
Кинокомпания Central Partnership опубликовала новый трейлер семейной комедии Сарика Андреасяна "Робо".
Piter.tv 09:19
Теннис
Мария Шарапова заявила, что считает своим домом США
Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, — русские.
Woman.ru 06:49
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Происшествия
В Москве задержан замглавы департамента Минкультуры
В Москве задержан замглавы департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, а также экс-глава департамента Владимир Цветнов и еще двое бизнесменов.
BFM.ru 07:11
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 17 сентября в 11:20
Гаджеты
Опубликован список устройств Samsung, которые получат Android 10
В сеть выложили список устройств Samsung, которые получат обновление операционной системы до Android 10.
REGNUM 08:45
Общество
ОП предупредила «КВС» об угрозе срыва реконструкции проспекта Кирова
Прокурор Саратова Сергей Ломакин заявил, что при реконструкции были допущены нарушения правил благоустройства, а также то, что безопасность пешеходов и рабочих не была обеспечена должным образом.
Взгляд-инфо 07:00
Происшествия
Суд обанкротил разбившего Rolls-Royce олигарха Аристова челябинца
Должник на заседание не явился Арбитражный суд Челябинской области сегодня, 19 сентября, признал банкротом челябинца Вячеслава Кантемирова, который разбил Rolls-Royce совладельца ЧЭМК Александра Аристова.
Правда УрФО 09:10
Политика
Экс-депутат Рады Надежда Савченко нашла новую работу
Экс-депутат Верховной рады и Герой Украины Надежда Савченко нашла новую работу.
РЕН ТВ 08:38
Происшествия
СМИ рассказали об инциденте с пьяным пилотом рейса Тюмень — Сургут
Российский пилот не смог выполнить внезапно назначенный рейс из Тюмени в Сургут из-за выпитого алкоголя, передаёт ФАН.
RT на русском 07:54
Политика
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года.
РИА Новости 07:41
Футбол
Роналду рассказал о своём финансовом состоянии
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.
Чемпионат 17 сентября в 21:56
Футбол
France Football учредил награду имени Льва Яшина
Интерфакс-Спорт 06:51
Общество
«Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров
У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.
Коммерсантъ 07:52
Происшествия
Во Франции разбился бельгийский истребитель F-16
РИА Новости 07:07
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16