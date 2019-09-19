Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

В Бурятии задержали находящегося в розыске жителя Якутии, сообщила пресс-служба республиканского управления МВД. Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву.
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с чего всё началось
«На 202-м километре федеральной трассы М53 «Байкал» сотрудниками полиции... задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия)», — говорится в сообщении
 пресс-службы.
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В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

РИА Новости04:35

Соцсети бурно отреагировали на задержание шамана, идущего «изгонять Путина»

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В Бурятии задержали шамана, который шел «изгонять Путина»

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Кино

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Экс-депутат Рады Надежда Савченко нашла новую работу

Экс-депутат Верховной рады и Герой Украины Надежда Савченко нашла новую работу.
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