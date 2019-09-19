с чего всё началось

В Бурятии задержали находящегося в розыске жителя Якутии, сообщила пресс-служба республиканского управления МВД. Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву.

В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к удалению страшной опухоли Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось настолько, что ее перевели в обычную палату.

Политика Русофилы Болгарии отпраздновали народную победу над властями Софии 16-й Собор русофилов Болгарии ознаменовался рекордным числом участников и массовыми акциями протеста против репрессий властей в отношении их лидеров.

Кино Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.

Здоровье В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.

Политика Начались переговоры по транзиту газа через Украину «Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран В Тегеране предупредили о риске развития полномасштабных боевых действий в регионе в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.

Авто Subaru анонсировала новую спецверсию Subaru Outback Black Line 21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.

Происшествия Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект» Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.

Происшествия Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.

Общество УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.

Кино Вышел новый трейлер «Робо» режиссера Сарика Андреасяна Кинокомпания Central Partnership опубликовала новый трейлер семейной комедии Сарика Андреасяна "Робо".

Теннис Мария Шарапова заявила, что считает своим домом США Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, — русские.

Политика Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".

Происшествия В Москве задержан замглавы департамента Минкультуры В Москве задержан замглавы департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, а также экс-глава департамента Владимир Цветнов и еще двое бизнесменов.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Гаджеты Опубликован список устройств Samsung, которые получат Android 10 В сеть выложили список устройств Samsung, которые получат обновление операционной системы до Android 10.

Общество ОП предупредила «КВС» об угрозе срыва реконструкции проспекта Кирова Прокурор Саратова Сергей Ломакин заявил, что при реконструкции были допущены нарушения правил благоустройства, а также то, что безопасность пешеходов и рабочих не была обеспечена должным образом.

Происшествия Суд обанкротил разбившего Rolls-Royce олигарха Аристова челябинца Должник на заседание не явился Арбитражный суд Челябинской области сегодня, 19 сентября, признал банкротом челябинца Вячеслава Кантемирова, который разбил Rolls-Royce совладельца ЧЭМК Александра Аристова.

Политика Экс-депутат Рады Надежда Савченко нашла новую работу Экс-депутат Верховной рады и Герой Украины Надежда Савченко нашла новую работу.

Происшествия СМИ рассказали об инциденте с пьяным пилотом рейса Тюмень — Сургут Российский пилот не смог выполнить внезапно назначенный рейс из Тюмени в Сургут из-за выпитого алкоголя, передаёт ФАН.

Политика Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года.

Футбол Роналду рассказал о своём финансовом состоянии Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.

Общество «Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.