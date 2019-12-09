Экономика
Российская газетаВ Бурятии заработала солнечная электростанция
8 декабря в Хоринском районе Республики Бурятия ввели в эксплуатацию пятую солнечную электростанцию мощностью 15 мегаватт.
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Общество
Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации
Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Спорт
Депутат Госдумы Драчев заявил, что Россия готова к любым решениям WADA
Владимир Драчев в эксклюзивном комментарии порталу «НьюИнформ» отметил, что решение WADA должно быть реалистичным и ни в коем случае не политическим.
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Единоборства
Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса
В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь.
Политика
Избран новый секретарь Общественной Палаты в России
На втором в 2019 году пленарном заседании Общественной Палаты России был избран новый секретарь органа.
Политика
Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны
Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны Саммит в «нормандском формате» поднял конфликт на Украине в верхние строчки если не мировой, то общеевропейской внешнеполитической повестки.
Общество
Увеличилось число желающих поменять Конституцию россиян
Количество россиян, которые хотели бы поменять Конституцию России увеличилось. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Происшествия
В Волгоградской области младенец выполз из дома и замерз насмерть
Трагедия произошла накануне в многодетной семье, сообщает ТАСС. Тело ребенка обнаружили во дворе домовладения в двух метрах от входа в дом.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
Происшествия
Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%
Аналитическое агентство Content Review считает: рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17–18%.
Общество
Больше всего в РФ курят и пьют на Севере и на Дальнем Востоке
Наихудшая ситуация наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе. Чуть выше в рейтинге регионы Дальнего Востока и Бурятия.
Общество
Сегодня православные отмечают Юрьев день
Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.
Общество
Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии
Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Технологии
За первые полгода Magic Leap продала 6 тыс. AR-очков при плане в 1 млн штук
За первые полгода после выпуска Magic Leap продала 6 тыс. AR-очков при плане в 1 млн штук, сообщает vc.ru со ссылкой на The Information.
Политика
«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу
Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Футбол
Боков считает, что ещё рано отдавать «Зениту» победу в РПЛ
Бывший футболист московского ЦСКА Максим Боков выразил мнение, что ещё рано говорить о чемпионстве петербургского «Зенита», несмотря на отрыв в 11 очков от ближайшего преследователя в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»
На прошлой неделе президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в том, что она намеренно затягивает реализацию «Турецкого потока».
Авто
Volkswagen анонсировал купе-кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила тизер новой модели — купе-кроссовера Nivus.
Политика
В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене
Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов предлагает приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене и сажать за это на срок до 25 лет.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели двух подростков на юго-западе Москвы
Следователи организовали проверку факта гибели подростков на юго-западе Москвы, а также возбудили уголовное дело согласно статье 110 УК РФ - «Доведение до самоубийства».
Политика
Главой правительства Финляндии станет самый молодой премьер в мире
Ранее самым молодым премьер-министром в мире был 35-летний глава правительства Украины Алексей Гончарук.
Армия и оружие
Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара
В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).