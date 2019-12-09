Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Бурятии заработала солнечная электростанция

8 декабря в Хоринском районе Республики Бурятия ввели в эксплуатацию пятую солнечную электростанцию мощностью 15 мегаватт.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В Бурятии введена в строй пятая солнечная электростанция

Номер одинвчера в 18:50

В Бурятии откроют еще одну солнечную электростанцию

Информ Полис online07 декабря в 22:57

В Бурятии в строй введена пятая солнечная электростанция

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 22:09

В Бурятии построили новую солнечную электростанцию

ТАССвчера в 21:03

В Бурятии заработала солнечная электростанция

Российская газета01:37

В Бурятии построили пятую солнечную электростанцию

REGNUM00:21

Новая солнечная электростанция построена в Бурятии

Народные новостивчера в 21:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:50, Ашберн
Общество

Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации

Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках.
Ведомости вчера в 15:50
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Lenta.ru 03:00
Происшествия

Бывший главный антикоррупционер Алтайского края получил срок за взятки

Алтапресс 03:44
Спорт

Депутат Госдумы Драчев заявил, что Россия готова к любым решениям WADA

Владимир Драчев в эксклюзивном комментарии порталу «НьюИнформ» отметил, что решение WADA должно быть реалистичным и ни в коем случае не политическим.
NewInform 03:44
Политика

Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Известия вчера в 19:53
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Единоборства

Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса

В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь.
Коммерсантъ 07 декабря в 17:53
Политика

Избран новый секретарь Общественной Палаты в России

На втором в 2019 году пленарном заседании Общественной Палаты России был избран новый секретарь органа.
Газета.Ru 02:49
Происшествия

В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

РИА Новости 02:26
Политика

Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны

Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны Саммит в «нормандском формате» поднял конфликт на Украине в верхние строчки если не мировой, то общеевропейской внешнеполитической повестки.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество

Увеличилось число желающих поменять Конституцию россиян

Количество россиян, которые хотели бы поменять Конституцию России увеличилось. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:13
Происшествия

В Волгоградской области младенец выполз из дома и замерз насмерть

Трагедия произошла накануне в многодетной семье, сообщает ТАСС. Тело ребенка обнаружили во дворе домовладения в двух метрах от входа в дом.
Российская газета 03:00
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
РИА Новости вчера в 20:44
Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru вчера в 14:27
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%

Аналитическое агентство Content Review считает: рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17–18%.
Известия 02:00
Общество

Больше всего в РФ курят и пьют на Севере и на Дальнем Востоке

Наихудшая ситуация наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе. Чуть выше в рейтинге регионы Дальнего Востока и Бурятия.
BFM.ru 00:40
Общество

Сегодня православные отмечают Юрьев день

Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.
Онлайн Тамбов.ру 02:54
Общество

Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии

Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Взгляд.ру вчера в 13:12
Технологии

За первые полгода Magic Leap продала 6 тыс. AR-очков при плане в 1 млн штук

За первые полгода после выпуска Magic Leap продала 6 тыс. AR-очков при плане в 1 млн штук, сообщает vc.ru со ссылкой на The Information.
Retailer.ru вчера в 18:15
Политика

«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
РБК 07 декабря в 09:13
Происшествия

Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Интерфакс 03:34
Футбол

Боков считает, что ещё рано отдавать «Зениту» победу в РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Максим Боков выразил мнение, что ещё рано говорить о чемпионстве петербургского «Зенита», несмотря на отрыв в 11 очков от ближайшего преследователя в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 07 декабря в 06:06
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

На прошлой неделе президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в том, что она намеренно затягивает реализацию «Турецкого потока».
Lenta.ru 03:13
Авто

Volkswagen анонсировал купе-кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила тизер новой модели — купе-кроссовера Nivus.
Коммерсантъ 06 декабря в 04:00
Политика

В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене

Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов предлагает приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене и сажать за это на срок до 25 лет.
РИА Новости 02:11
Происшествия

СК возбудил дело после гибели двух подростков на юго-западе Москвы

Следователи организовали проверку факта гибели подростков на юго-западе Москвы, а также возбудили уголовное дело согласно статье 110 УК РФ - «Доведение до самоубийства».
Вести Подмосковья вчера в 23:55
Политика

Главой правительства Финляндии станет самый молодой премьер в мире

Ранее самым молодым премьер-министром в мире был 35-летний глава правительства Украины Алексей Гончарук.
MOS.news 00:53
Авто

Названо оптимальное время для прогрева автомобиля зимой

МИР 24 03:15
Армия и оружие

Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара

В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).
Военное обозрение 03:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное