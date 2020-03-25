Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии. Об этом сообщают в оперативном штабе при правительстве республики. Представитель оперативного штаба рассказал, что предварительный положительный результат дала первая проба на коронавирус вечером 24 марта.

В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

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Общество В Минздраве прогнозируют снижение активности коронавируса Активность нового коронавируса может снизиться в ближайшее время. Однако пока о полной победе речь не идет.

Общество В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

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