Коронавирус
ИзвестияВ Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус
Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии. Об этом сообщают в оперативном штабе при правительстве республики. Представитель оперативного штаба рассказал, что предварительный положительный результат дала первая проба на коронавирус вечером 24 марта.
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Минздрав Бурятии: Зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 22:12
В Бурятии зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус
Первое альтернативное телевидениевчера в 22:06
В Бурятии выявили больного с положительной пробой на коронавирус
Аргументы и Факты - Бурятиявчера в 22:43
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Общество
В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
Авто
Кроссовер Kia Sonet поступит в продажу в августе
Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, поступит в продажу в августе.
Происшествия
У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус
Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
Футбол
Федотов считает, что «Сочи» рано расслабляться
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» отметил, что команде рано расслабляться.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Гаджеты
Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro
Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Театры
Александр Домогаров разорвал отношения с МХАТом
Здоровье
На Украине подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Число случаев обнаружения нового коронавируса на Украине увеличилось до 84.
Энергетика
Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%
Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.
Общество
В Италии от коронавируса погибло 743 человека за сутки
За прошедшие сутки жертвами стали еще 743 человека, сказал глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия ЦБ во время пандемии
ЦБ не считает ситуацию, сложившуюся в стране из-за коронавируса, кризисом, а потому не планирует в ближайшее время предпринимать решительных действий.
Футбол
Роналду хочет уйти из «Ювентуса»
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Хоккей
Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»
Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
Происшествия
СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области
Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.
Экономика
«КАМАЗ» сообщил о 1,5 млрд рублей годового убытка
Чистый убыток "КАМАЗа" по РСБУ в 2019 году составила 1,5 млрд рублей против чистой прибыли 27 млн рублей годом ранее, сообщила компания.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Общество
В Минздраве прогнозируют снижение активности коронавируса
Активность нового коронавируса может снизиться в ближайшее время. Однако пока о полной победе речь не идет.
Здоровье
В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Общество
В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина
Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС растут на открытии торгов
На открытии торгов индексы Мосбиржи и РТС растут более чем на 3% и 4% соответственно, следует из данных Московской биржи.
Транспорт
РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Наука
Связь нашли между гипертонией и коронавирусом
Коронавирус наибольшую опасность представляет для людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, заключили ученые.