Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии. Об этом сообщают в оперативном штабе при правительстве республики. Представитель оперативного штаба рассказал, что предварительный положительный результат дала первая проба на коронавирус вечером 24 марта.
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В Бурятии зарегистрировали первый случай с подозрением на наличие коронавируса

ТАСС01:37

В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

Известиявчера в 22:56

В Бурятии зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус

Байкал-Dailyвчера в 22:00

В Бурятии появился первый человек с подозрением на коронавирус

Информ Полис onlineвчера в 22:32

Минздрав Бурятии: Зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 22:12

В Бурятии зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус

Первое альтернативное телевидениевчера в 22:06

В Бурятии выявили больного с положительной пробой на коронавирус

Аргументы и Факты - Бурятиявчера в 22:43
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Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Авто

Кроссовер Kia Sonet поступит в продажу в августе

Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, поступит в продажу в августе.
Автоновости дня вчера в 06:55
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
Футбол

Федотов считает, что «Сочи» рано расслабляться

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» отметил, что команде рано расслабляться.
Спорт-Экспресс вчера в 17:30
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:10
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:56
Гаджеты

Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro

Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
The GEEK вчера в 06:38
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 01:24
Театры

Александр Домогаров разорвал отношения с МХАТом

Газета.Ru 03:28
Здоровье

На Украине подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Число случаев обнаружения нового коронавируса на Украине увеличилось до 84.
ТАСС вчера в 04:28
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%

Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 05:33
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.
Известия 00:10
Общество

В Италии от коронавируса погибло 743 человека за сутки

За прошедшие сутки жертвами стали еще 743 человека, сказал глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Euromag.ru 04:21
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия ЦБ во время пандемии

ЦБ не считает ситуацию, сложившуюся в стране из-за коронавируса, кризисом, а потому не планирует в ближайшее время предпринимать решительных действий.
Компания 01:27
Футбол

Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Газета.Ru 03:58
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Хоккей

Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»

Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
RT на русском вчера в 16:59
Происшествия

СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области

Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.
РБК 03:54
Экономика

«КАМАЗ» сообщил о 1,5 млрд рублей годового убытка

Чистый убыток "КАМАЗа" по РСБУ в 2019 году составила 1,5 млрд рублей против чистой прибыли 27 млн рублей годом ранее, сообщила компания.
Интерфакс 03:06
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru вчера в 09:57
Общество

В Минздраве прогнозируют снижение активности коронавируса

Активность нового коронавируса может снизиться в ближайшее время. Однако пока о полной победе речь не идет.
EastRussia 23 марта в 22:17
Здоровье

В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Известия вчера в 16:37
Общество

В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина

Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).
REGNUM вчера в 23:15
Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС растут на открытии торгов

На открытии торгов индексы Мосбиржи и РТС растут более чем на 3% и 4% соответственно, следует из данных Московской биржи.
Коммерсантъ 03:15
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Наука

Связь нашли между гипертонией и коронавирусом

Коронавирус наибольшую опасность представляет для людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, заключили ученые.
Соловей.Инфо 03:27
Как работают Яндекс.Новости?
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