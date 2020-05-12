Общество
РЕН ТВВ ЦАГИ рассказали о двигателе нового сверхзвукового авиалайнера
Стало известно, каким, вероятнее всего, будет облик двигателя, предназначенного для нового сверхзвукового авиалайнера. Уже сформирован вероятный набор параметров силовой установки.
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с чего всё началось
Сформирован вероятный набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолета (СГС), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.РИА Новостивчера в 20:20
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Российские ученые определили параметры двигателя для сверхзвукового гражданского самолета
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Вместе с Янсеном перейдут еще несколько бывших топ-менеджеров Lamoda: директором по трансформации ретейлера станет Пол Роговски, директором по аналитике и управлению данными — Фабиан Шефер, директором по информационным технологиям — Валентин Щитов и директором по инновационному развитию и партнерству — Павел Орлов.
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Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции
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Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
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В Татарстане зафиксировали 71 новый случай коронавируса, говорится в сообщении оперштаба по борьбе с инфекцией.
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