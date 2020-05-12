Сформирован вероятный набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолета (СГС), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

с чего всё началось

Стало известно, каким, вероятнее всего, будет облик двигателя, предназначенного для нового сверхзвукового авиалайнера. Уже сформирован вероятный набор параметров силовой установки.

В ЦАГИ рассказали о двигателе нового сверхзвукового авиалайнера

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