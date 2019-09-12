Экономика
ТК ЗвездаВ ЦБ РФ рассказали, как избежать покупки ненужной услуги в банке
Россиянам посоветовали быть внимательнее при прочтении договора предлагаемых услуг в банках, вместе с тем не стесняться задавать вопросы и помнить правила финансовой грамотности, заявил член совета директоров Банка России Михаил Мамута.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 00:17, Вашингтон
Политика
Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона
Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации.
ТАСС вчера в 13:31
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Технологии
Новый телерадиосезон стартовал на НВК «Саха»
В новом телесезоне зрителей НВК «Саха» ждут как полюбившиеся передачи, так и новые — программы для гурманов и мужчин, сообщает телеканал «Якутия 24».Помимо этого анонсированы новые проекты.
Якутия 24 09 сентября в 04:50
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости вчера в 22:12
Интернет
Пользователи macOS все чаще сталкиваются с фишинговыми атаками
Пользователи устройств на базе macOS столкнулись примерно с 6 млн фишинговыми атаками за первое полугодие 2019 года.
Банки.ру вчера в 09:55
Экономика
Минтруд предложил запретить пенсионных агентов
Минтруд планирует запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, рассылку которого подтвердили в министерстве.
РБК вчера в 23:32
Кино
Режиссер Владимир Меньшов готовится отметить 80-летие
За свою творческую карьеру Меньшов как актер снялся почти в сотне фильмов, на его счету - пять работ в качестве режиссёра и премия «Оскар».
Вместе-РФ вчера в 11:32
Футбол
Агент Куртуа арестован по обвинению в отмывании денег
Агент голкипера «Реала» Тибо Куртуа Кристоф Энроти был арестован. Его обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и коррупции, сообщает Marca.
Спорт-Экспресс вчера в 11:46
Политика
Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G
Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.
Коммерсантъ вчера в 15:52
Здоровье
Врач назвала первый признак больных легких
Пульмонолог Марина Яковлева рассказала "Вечерней Москве", как уберечь себя и ребенка от распространенных заболеваний легких.
Medical Note вчера в 21:55
Кино
Опубликовано видео с перевоплощением Анджелины Джоли в Малефисенту
Студия Disney поделилась видеороликом, на котором актрисе Анджелине Джоли наносят грим волшебницы Малефисенты.
iReactor вчера в 19:19
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Армия и оружие
Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
В Сочи 12 сентября состоится третья за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
РБК вчера в 22:51
Авто
Трансформер EDAG CityBot обрисовал город с роботами
Немецкая инжиниринговая компания EDAG в последний раз поразила нас в 2015-м, построив концепт Light Cocoon.
Драйв вчера в 11:47
Общество
В России заметили «дефицит внуков»
За последний век в России резко сократилось среднее количество внуков у бабушки.
Газета.Ru вчера в 21:47
Армия и оружие
У сирийского риска истек срок давности
Адвокат господина Писаренко в ходе слушаний, предваряя вопрос о пропущенных сроках подачи иска, просил суд учесть, что командование войсковой части №36391 не доводило до его подзащитного приказ, на основании которого административному истцу полагается надбавка за риск в Сирии, а узнал он об этой льготе только со слов сослуживцев.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Футбол
Младший сын Симеоне может стать игроком «Атлетико»
Джулиано Симеоне, младший сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, может оказаться в академии мадридского клуба.
Sport24.ru вчера в 22:39
Общество
«Синара» показала новый комплекс в отреставрированном госпитале ВИЗа
Как рассказала генеральный директор «Синара центра» Елена Теребенина, больше всего денег ушло на оплату работы реставраторов, так как здания заводского госпиталя были разрушены на 80%.Так, за три года были отреставрированы главное здание больницы, флигель, западный и восточный корпуса.
It`s My City вчера в 10:08
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Политика
В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине
Как говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Гутерреш обеспокоен планами Нетаньяху об установлении суверенитета Израиля над территориями на оккупированном Западном берегу Иордана.
РИА Новости вчера в 18:23
Общество
В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
RT на русском вчера в 15:38
Армия и оружие
Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»
Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".
Газета.Ru вчера в 21:35
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Шоу-бизнес
Стало известно, кого пригласила на свою свадьбу Ксения Собчак
На банкете, приуроченном к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, соберётся почти 300 гостей, пишет "Комсомольская правда".
Life.ru вчера в 22:57
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Сати Казанова призналась, что готова переехать жить в Италию
Российская певица Сати Казанова призналась, что готова окончательно переехать жить в Италию, так как влюблена в атмосферу этой солнечной страны.
Вечерняя Москва вчера в 23:26
Авто
Ателье Novitec доработало внедорожник Lamborghini Urus
Для итальянского супер-внедорожника доступны три пакета модификаций силовой установки, которые увеличивают ее мощность от 747 л.с. до 782 л.с. Последний делает его на 132 л.с. мощнее, чем стандартная модель, а также увеличивает крутящий момент на 182 Нм до 1032 Нм.
SpeedMe вчера в 03:05