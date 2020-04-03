Коронавирус
КлопсЦентробанк не отсрочил выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
Центробанк не отсрочил выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца. Информация опубликована на сайте регулятора.
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с чего всё началось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", — указано в сообщении.Московский Комсомолец01:10
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Общество
Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса
Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
Общество
В Москве продезинфицируют общественные места
В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.
Происшествия
Житель поселка под Рязанью расстрелял пятерых соседей
Житель поселка Елатьма в Рязанской области открыл стрельбу по соседям, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Общество
Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м
Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот
Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
«Сбербанк» рассказал о графике работы отделений в апреле
Оплачивать услуги ЖКХ россиянам предлагают в режиме онлайн — через мобильное приложение банка. Это позволит не нарушать режим самоизоляции.
Общество
Глава Петербурга подписал новые правила на время вынужденных выходных
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о мерах по борьбе с распространением коронавируса, в которое внесли определенные изменения.
Политика
В США в ближайшие дни вырастет смертность от коронавируса
Ранее в Пентагоне заявили, что по просьбе федеральных властей перебросили в Нью-Йорк похоронные команды для помощи местным властям в погребении и кремации жертв коронавируса.
Экономика
Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире за сутки возросло на 80 тысяч
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире за сутки возросло почти на 80 тысяч и составляет 1 051 635, следует из сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Энергетика
Bloomberg: Россия готова сократить добычу нефти на 1 млн б/д, но только при участии США в новом соглашении
Россия готова сократить добычу нефти не более чем на 1 млн б/д в рамках любого соглашения с другими ключевыми производителями, в котором будут обязательно участвовать и США, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Культура
Шесть российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире
В топ-100 вошли шесть российских музеев, среди которых Эрмитаж, Музеи Кремля, Третьяковская галерея и Пушкинский музей.
Политика
Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Турция со скандалом покинула первую видеоконференцию стран НАТО.
Политика
США и Канада обсуждают введение пошлин на российскую нефть
Американские и канадские власти обсуждают вопрос введения импортных пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии. об этом в субботу, 4 апреля, пишет газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Альберта в Канаде Джейсона Кенни.
Общество
Китай поставит в Россию 80 млн медицинских масок
В апреле-начале мая Китай поставит России около 80 млн медицинских масок, заявил заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев.
Армия и оружие
Названа страна, ради которой Гитлер был готов сдать Берлин
Адольф Гитлер был готов пожертвовать Берлином ради удержания Венгрии, заявил 4 апреля эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о гибели человека при обстреле со стороны силовиков
Один человек погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Метростроя Петербурга по делу о растрате
Фрунзенский районный суд вынес постановление об аресте экс-главы петербургского Метростроя Николая Александрова по новому уголовному делу, заведённому ФСБ РФ по статье "присвоение или растрата", сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Общество
В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Экономика
Россию ждут массовые разорения
Президент РФ в последнем обращении к нации объявил нерабочим целый месяц, но не предложил ни единой меры поддержки ни для граждан, ни для бизнеса.
Экономика
Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России
Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Общество
Беременная невеста Бориса Джонсона сообщила о симптомах коронавируса
Беременная невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс сообщила, что находится на самоизоляции уже неделю с симптомами коронавирусной инфекции.
Здоровье
Ученые выяснили, как при заражении Covid-19 происходит потеря обоняния
Вопреки предыдущим представлениям, у нового коронавируса есть типичный симптом. Многие зараженные Covid-19 больше не ощущают запахов.