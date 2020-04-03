Коронавирус

КлопсКлопсЦентробанк не отсрочил выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

Центробанк не отсрочил выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца. Информация опубликована на сайте регулятора.
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с чего всё началось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", — указано в сообщении
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Московский Комсомолец01:10

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ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

РИА Новости00:39

Центробанк не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам

Московский Комсомолец01:10

Центробанк решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

Piter.tvвчера в 08:22

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

Российская газетавчера в 09:21

ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

News.ruвчера в 08:22

Россиянам придется платить по кредитам в карантин

URA.Ruвчера в 09:48

ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

РБКвчера в 07:17
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Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости 16:24
Общество

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
РБК 12:01
Общество

В Москве продезинфицируют общественные места

В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.
Lenta.ru 17:39
Происшествия

Житель поселка под Рязанью расстрелял пятерых соседей

Житель поселка Елатьма в Рязанской области открыл стрельбу по соседям, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 19:45
Общество

Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м

Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.
РБК 14:04
Шоу-бизнес

Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот

Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Popcake 16:44
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Общество

«Сбербанк» рассказал о графике работы отделений в апреле

Оплачивать услуги ЖКХ россиянам предлагают в режиме онлайн — через мобильное приложение банка. Это позволит не нарушать режим самоизоляции.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 19:58
Общество

Глава Петербурга подписал новые правила на время вынужденных выходных

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о мерах по борьбе с распространением коронавируса, в которое внесли определенные изменения.
Народные новости 06:59
Политика

В США в ближайшие дни вырастет смертность от коронавируса

Ранее в Пентагоне заявили, что по просьбе федеральных властей перебросили в Нью-Йорк похоронные команды для помощи местным властям в погребении и кремации жертв коронавируса.
Эхо Москвы 19:08
Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
РБК 17:38
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире за сутки возросло на 80 тысяч

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире за сутки возросло почти на 80 тысяч и составляет 1 051 635, следует из сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 15:33
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Газета.Ru 12:39
Энергетика

Bloomberg: Россия готова сократить добычу нефти на 1 млн б/д, но только при участии США в новом соглашении

Россия готова сократить добычу нефти не более чем на 1 млн б/д в рамках любого соглашения с другими ключевыми производителями, в котором будут обязательно участвовать и США, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Profinance.ru 14:22
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Культура

Шесть российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире

В топ-100 вошли шесть российских музеев, среди которых Эрмитаж, Музеи Кремля, Третьяковская галерея и Пушкинский музей.
ТАСС 02 апреля в 15:31
Политика

Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО

Турция со скандалом покинула первую видеоконференцию стран НАТО.
Деловое.ТВ 06:55
Политика

США и Канада обсуждают введение пошлин на российскую нефть

Американские и канадские власти обсуждают вопрос введения импортных пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии. об этом в субботу, 4 апреля, пишет газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Альберта в Канаде Джейсона Кенни.
Профиль 15:18
Общество

Китай поставит в Россию 80 млн медицинских масок

В апреле-начале мая Китай поставит России около 80 млн медицинских масок, заявил заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев.
Московский Комсомолец 12:31
Армия и оружие

Названа страна, ради которой Гитлер был готов сдать Берлин

Адольф Гитлер был готов пожертвовать Берлином ради удержания Венгрии, заявил 4 апреля эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
Известия вчера в 21:46
Армия и оружие

В ЛНР заявили о гибели человека при обстреле со стороны силовиков

Один человек погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия

Суд арестовал экс-главу Метростроя Петербурга по делу о растрате

Фрунзенский районный суд вынес постановление об аресте экс-главы петербургского Метростроя Николая Александрова по новому уголовному делу, заведённому ФСБ РФ по статье "присвоение или растрата", сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 18:26
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
Общество

В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Новгородские ведомости 04:26
Единоборства

Фергюсон подерётся с Макгрегором вместо Хабиба в главном бою UFC 249

Metaratings 17:50
Экономика

Россию ждут массовые разорения

Президент РФ в последнем обращении к нации объявил нерабочим целый месяц, но не предложил ни единой меры поддержки ни для граждан, ни для бизнеса.
Росбалт вчера в 13:00
Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 16:12
Общество

Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РБК 13:54
Общество

Беременная невеста Бориса Джонсона сообщила о симптомах коронавируса

Беременная невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс сообщила, что находится на самоизоляции уже неделю с симптомами коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 16:41
Здоровье

Ученые выяснили, как при заражении Covid-19 происходит потеря обоняния

Вопреки предыдущим представлениям, у нового коронавируса есть типичный симптом. Многие зараженные Covid-19 больше не ощущают запахов.
Неделя Новостей вчера в 21:05
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