с чего всё началось

Центробанк не отсрочил выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца. Информация опубликована на сайте регулятора.

Центробанк не отсрочил выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

Общество В Москве продезинфицируют общественные места В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.

Общество Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Политика В США в ближайшие дни вырастет смертность от коронавируса Ранее в Пентагоне заявили, что по просьбе федеральных властей перебросили в Нью-Йорк похоронные команды для помощи местным властям в погребении и кремации жертв коронавируса.

Экономика Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.

Общество Число зараженных коронавирусом в мире за сутки возросло на 80 тысяч Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире за сутки возросло почти на 80 тысяч и составляет 1 051 635, следует из сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Политика США и Канада обсуждают введение пошлин на российскую нефть Американские и канадские власти обсуждают вопрос введения импортных пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии. об этом в субботу, 4 апреля, пишет газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Альберта в Канаде Джейсона Кенни.

Армия и оружие В ЛНР заявили о гибели человека при обстреле со стороны силовиков Один человек погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Происшествия Суд арестовал экс-главу Метростроя Петербурга по делу о растрате Фрунзенский районный суд вынес постановление об аресте экс-главы петербургского Метростроя Николая Александрова по новому уголовному делу, заведённому ФСБ РФ по статье "присвоение или растрата", сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Общество В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.

Экономика Россию ждут массовые разорения Президент РФ в последнем обращении к нации объявил нерабочим целый месяц, но не предложил ни единой меры поддержки ни для граждан, ни для бизнеса.

Экономика Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.

Общество Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.