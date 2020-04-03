с чего всё началось

Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля. Мера призвана обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле

Экономика Мишустина попросили снять ограничения на продажу алкоголя в регионах Члены Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Опора России» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в регионах.

Общество В МИД поступили деньги для оказания помощи россиянам за рубежом Выделенные правительством деньги на оказание помощи российским гражданам, находящимся на территории иностранных государств из-за закрытия границ, поступили на счет МИД, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Общество Голикова объяснила поездки россиян за рубеж во время пандемии Россияне после праздников в феврале и марте воспользовались тем, что туры за рубеж подешевели, и уехали, несмотря на рекомендации воздержаться от поездок в период пандемии коронавирусной инфекции.

Общество Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве Москва, 4 апреля 2020, 17:09 — REGNUM Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении должников, осуществляющих свою деятельность в определенных сферах экономики страны.

Здоровье Врач объяснил важность обильного питья для профилактики коронавируса Врач дал интервью турецкому изданию Sözcü, в котором заявил, что вода играет важную роль в процессе метаболизма в теле и при доставке питательных веществ к клеткам.

Энергетика Названа новая дата спасения цен на нефть Совещание стран-участниц ОПЕК, на котором мировые экспортеры нефти будут обсуждать спасение цен на сырье, перенесено на 9 апреля.

Шоу-бизнес Дочь Тимати повредила ногу во время игры на беговой дорожке Симона Юнусова попросила внучку не сильно переусердствовать во время игры на конструкции, но стоило ей отойти на несколько минут, как девочка слегка повредила ногу: та въехала внутрь дорожки.

Общество В Москве объяснили правила изоляции Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.

Общество Олейник рассказал о раскупивших оружие американцах Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник рассказал о том, что во время пандемии коронавируса американцы скупают оружие для самообороны.

Здоровье Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось Троих инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки, связи с первыми заболевшими пока не нашли, сообщает оперштаб по региону.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.