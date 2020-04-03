Коронавирус
REGNUMВ ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле
Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля. Мера призвана обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", — указано в сообщении.Московский Комсомолец01:10
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Банк России рассказал, как должны работать банки и платежные системы в нерабочие дни
Правительство Кировской области02 апреля в 06:53
Кредитные каникулы и онлайн: в Самаре банки корректируют стратегию работы
Волжская коммунавчера в 06:34
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Экономика
Мишустина попросили снять ограничения на продажу алкоголя в регионах
Члены Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Опора России» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в регионах.
Политика
Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве, но только это должна быть нейтральная валюта.
Политика
В Иркутской области и Кузбассе продлили режим самоизоляции
Власти Иркутской и Кемеровской областей продлили режим всеобщей самоизоляции в регионах до 12 апреля.
Общество
В МИД поступили деньги для оказания помощи россиянам за рубежом
Выделенные правительством деньги на оказание помощи российским гражданам, находящимся на территории иностранных государств из-за закрытия границ, поступили на счет МИД, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Общество
Голикова объяснила поездки россиян за рубеж во время пандемии
Россияне после праздников в феврале и марте воспользовались тем, что туры за рубеж подешевели, и уехали, несмотря на рекомендации воздержаться от поездок в период пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москвовские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Происшествия
От взрыва в пятиэтажке в Орехово-Зуеве есть погибший и пострадавшие
Один человек погиб, четыре пострадали в результате взрыва в пятиэтажке в Орехово-Зуеве, сообщает МЧС.
Политика
Мишустин: Власти не исключают наиболее сложный сценарий
Власти не исключают наиболее сложный сценарий.
Общество
Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Москва, 4 апреля 2020, 17:09 — REGNUM Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении должников, осуществляющих свою деятельность в определенных сферах экономики страны.
Здоровье
Врач объяснил важность обильного питья для профилактики коронавируса
Врач дал интервью турецкому изданию Sözcü, в котором заявил, что вода играет важную роль в процессе метаболизма в теле и при доставке питательных веществ к клеткам.
Энергетика
Названа новая дата спасения цен на нефть
Совещание стран-участниц ОПЕК, на котором мировые экспортеры нефти будут обсуждать спасение цен на сырье, перенесено на 9 апреля.
Шоу-бизнес
Дочь Тимати повредила ногу во время игры на беговой дорожке
Симона Юнусова попросила внучку не сильно переусердствовать во время игры на конструкции, но стоило ей отойти на несколько минут, как девочка слегка повредила ногу: та въехала внутрь дорожки.
Политика
Путин поблагодарил медиков и волонтеров в борьбе с коронавирусом
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
Личность преступника установлена. По данным НАК, он планировал после совершения теракта выехать на Ближний Восток.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Общество
Денис Паслер продлит самоизоляцию в Оренбуржье до 12 апреля
Во время онлайн-брифинга в соцсетях глава региона напомнил, что Владимир Путин порекомендовал продлить режим самоизоляции до 30 апреля.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус
Москва, 4 апреля 2020, 16:32 — REGNUM Коронавирус передается воздушным путем только в 4% случаях, в 96% — капельным путем.
Общество
Глеб Никитин ответил нижегородцам, почему не вводит режим ЧС
Губернатор Глеб Никитин активно следит за всеми возникающими у нижегородцев вопросами и оперативно на них отвечает.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Футбол
Зиньковский оценил перспективы трансфера в «Спартак»
Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Антон Зиньковский оценил перспективы трансфера в московский "Спартак".
Общество
Олейник рассказал о раскупивших оружие американцах
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник рассказал о том, что во время пандемии коронавируса американцы скупают оружие для самообороны.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось
Троих инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки, связи с первыми заболевшими пока не нашли, сообщает оперштаб по региону.
Футбол
Криштиану Роналду показал, кто его стрижёт на карантине
В очередном посте в Instagram португальский нападающий показал свою девушку Джорджину Родригес, которая занимается его стрижкой.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Армия и оружие
Названа страна, ради которой Гитлер был готов сдать Берлин
Адольф Гитлер был готов пожертвовать Берлином ради удержания Венгрии, заявил 4 апреля эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах
В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
Здоровье
Российский доктор сравнил коронавирус и атипичную пневмонию
Ранее сообщалось, что в России испытания вакцины от коронавируса на животных завершат к концу апреля.