Экономика
RT на русскомВ ЦБ допустили возможность более активного снижения ключевой ставки
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может пойти на более активное снижение ключевой ставки. По её словам, для экономики важно будет получить поддержку после «разморозки», в том числе относительно дешёвые деньги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Армия и оружие
Военная авиация пролетит над 12 городами России в день 75-летия Победы
Газета.Ru 07:32
Политика
Украинский кабмин передумал назначать Саакашвили вице-премьером
Правительство Украины решило отозвать представление о назначении Михаила Саакашвили вице-премьером.
Pravda.Ru 07:32
Кино
Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Газета.Ru вчера в 01:17
Политика
В Кремле ответили на вопрос о состоянии здоровья Ким Чен Ына
«Нет, не располагаем», ― ответили в администрации президента на вопрос об официальных данных о состоянии здоровья Ким Чен Ына .
Невские Новости 06:54
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Космос
Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида
РИА Новости 07:38
Общество
Туристы, прибывшие спецрейсом в Сургут, рассказали о пережитом
Ранним утром 28 апреля чартерным спецбортом Utair в Сургут прилетели 190 россиян, застрявших из-за пандемии коронавируса в Таиланде, Индонезии и на острове Фиджи.
Новости Югры 06:26
Здоровье
Названа причина вспышки заболеваемости коронавирусом в Дивееве
Глава региона проверил соблюдение мер безопасности после вспышки коронавируса: посетил пункты контроля на въездах в село, где несут дежурство сотрудники полиции, медработники и волонтеры.
Гипер НН 06:57
Общество
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
Здоровье
Минздрав доработает методические рекомендации по лечению коронавируса
Эксперты Министерства здравоохранения России доработают методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового коронавируса, рассказали в пресс-службе ведомства.
Вечерняя Москва 06:02
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия 26 апреля в 10:47
Общество
«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
РБК 01:43
Автоспорт
Формула 1 объявила о планах по проведению сезона-2020
Autosport.com.ru вчера в 05:10
Экономика
Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 04:51
Общество
Во Владимирской области введут цифровые пропуска
"Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:03
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Общество
В России может появиться кодекс служебного поведения полицейских
Новый кодекс этики для полицейских внесет дополнения в правила поведения сотрудников в интернете, подчеркнул Владимир Воронцов.
Эхо Москвы 04:31
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Экономика
Более половины предпринимателей не смогли получить господдержку
Правительство заявило об антикризисном пакете, господдержке, которая должна помочь предпринимателям справиться с кризисом, возникшем на фоне пандемии коронавируса.
Новые Известия 03:08
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
Изменения банковских комиссий за переводы Максимальный размер банковской комиссии для физических лиц в системе быстрых платежей будет ограничен.
Вести.Ru 04:25
Общество
График выплаты пенсий в мае изменится
В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru вчера в 09:22
Религия
Костромские православные отмечают Радоницу
Приводят в порядок могилы, чтят память умерших родственников.
ГТРК Кострома 01:55
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19