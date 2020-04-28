Экономика
RT на русскомВ ЦБ допустили возможность более активного снижения ключевой ставки
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может пойти на более активное снижение ключевой ставки. По её словам, для экономики важно будет получить поддержку после «разморозки», в том числе относительно дешёвые деньги.
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Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Общество
Медики рекомендуют соблюдать дистанцию между животными при прогулках
При прогулках владельцев с домашними животными призывает соблюдать правильную дистанцию Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Вести.Ru 08:42
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
МИД получил 12 запросов на российскую помощь из-за коронавируса
Ранее посол Йемена в Москве сообщил Sputnik, что его страна обратилась с соответствующим запросом к российской стороне.
РИА Новости 08:41
Политика
Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 08:28
Экономика
Спрос на кредиты перешел к росту после провала из-за самоизоляции
Спрос заемщиков на новые кредиты вернулся к росту после «провала» первой недели режима самоизоляции, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое входит в топ-3 на российском рынке.
РБК 05:53
Путешествия
Отели Турции откажутся от шведского стола после пандемии коронавируса
Дождь вчера в 08:56
Здоровье
Минздрав объяснил, как госпитализируют пациентов с коронавирусом
Госпитализации, даже при легком течении заболевания подлежат беременные, люди старше 65 лет и пациенты с хроническими болезнями сердца, сахарным диабетом или заболеваниями дыхательной системы.
ФедералПресс 08:36
Здоровье
Третий пациент с коронавирусом скончался в Ивановской области
По состоянию на 28 апреля на территории Ивановской области официально зарегистрированы 296 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки диагноз поставлен 14-ти пациентам.
Частник.Ru 06:02
Происшествия
Пожар в Новой Москве локализован
Отмечается, что площадь пожара уменьшилась до 550 кв. м. Ранее МЧС привлекло два вертолёта к тушению крупного пожара в поселении Рязановском в Новой Москве.
RT на русском 08:52
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Брянским пенсионерам пенсия за май будет выплачена досрочно
В Брянской области пенсия за май будет передана пожилым брянцам в соответствии с графиком доставки и режимом работы отделений почтовой связи.
Жирятинский край 08:42
Космос
Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида
РИА Новости 07:38
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии
Генеральный директор Металлоинвест Андрей Варичев умер в 52 года в Москве.
iReactor вчера в 12:21
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском вчера в 23:15
Игры
Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform 08:22
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Общество
«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
РБК 01:43
Политика
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
В предыдущие разы Путин выступал 25 марта и 2 апреля.
Замана 26 апреля в 18:00
Общество
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Музыка
Клип Skibidi стал самым просматриваемым русским роликом на YouTube
Клип российского музыкального коллектива Little Big снятый на трек Skibidi стал самым просматриваемым русским видеороликом на YouTube.
Профиль 05:53
Общество
Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
Здоровье
Коронавирус может поражать мозг и центральную нервную систему
Коронавирус нового типа при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях течения заболевания - говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС).
ТАСС 07:58
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50