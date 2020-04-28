Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может пойти на более активное снижение ключевой ставки. По её словам, для экономики важно будет получить поддержку после «разморозки», в том числе относительно дешёвые деньги.

В ЦБ допустили возможность более активного снижения ключевой ставки

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