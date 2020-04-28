Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ допустили возможность более активного снижения ключевой ставки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может пойти на более активное снижение ключевой ставки. По её словам, для экономики важно будет получить поддержку после «разморозки», в том числе относительно дешёвые деньги.
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Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Стена памяти умершим от коронавируса медикам появилась в Петербурге

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РИА Новости 08:41
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
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ФедералПресс 08:36
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Здоровье

Третий пациент с коронавирусом скончался в Ивановской области

По состоянию на 28 апреля на территории Ивановской области официально зарегистрированы 296 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки диагноз поставлен 14-ти пациентам.
Частник.Ru 06:02
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Происшествия

Пожар в Новой Москве локализован

Отмечается, что площадь пожара уменьшилась до 550 кв. м. Ранее МЧС привлекло два вертолёта к тушению крупного пожара в поселении Рязановском в Новой Москве.
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В Брянской области пенсия за май будет передана пожилым брянцам в соответствии с графиком доставки и режимом работы отделений почтовой связи.
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Новый настоятель Елоховского собора епископ Фома попал в больницу

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Общество

Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии

Генеральный директор Металлоинвест Андрей Варичев умер в 52 года в Москве.
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Экономика

Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
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Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
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Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
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Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
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В предыдущие разы Путин выступал 25 марта и 2 апреля.
Замана 26 апреля в 18:00
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
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Клип российского музыкального коллектива Little Big снятый на трек Skibidi стал самым просматриваемым русским видеороликом на YouTube.
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Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
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Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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