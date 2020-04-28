Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНабиуллина не исключила более резкого снижения ставки

Напомним, 24 апреля ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%. Регулятор отметил, что на фоне падения спроса из-за коронавируса резко увеличилось дезинфляционное давление.
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Банк России поможет экономике дешевыми деньгами

Вести.Ru09:53

Набиуллина: Банк России может снижать ставку большими шагами, чем раньше

ПРАЙМ06:44

В ЦБ допустили возможность более активного снижения ключевой ставки

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ЦБ РФ повторил сигнал о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики

Финмаркет06:51

Набиуллина: ЦБ может продолжить снижать ключевую ставку

Газета.Ru06:48

Набиуллина не исключила более резкого снижения ставки

Коммерсантъ07:21

Набиуллина не исключила снижения ставки ЦБ «большими шагами»

Экономика сегодня06:30
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
2,7K
Политика

Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России

В России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса.
РБК 10:57
9
Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
205
Общество

Попова: рост заболеваемости снизился в 3,5 раза

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у 20% медработников в Москве есть приобретенный иммунитет к коронавирусу.
Вести.Ru 11:23
6
Политика

Путин поручил подготовить план по выходу из ограничений 12 мая

В ходе совещания, посвященного вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, Владимир Путин поручил правительству и Роспотребнадзору до 5 мая подготовить критерии, параметры и рекомендации по выходу регионов России из режима самоизоляции.
Smolnarod.ru 11:03
9
Политика

Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой медпомощи

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом и предложил установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи.
РИА Новости 10:44
3
Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
3,5K
Здоровье

В Минздраве рассказали о порядке выписки пациентов с коронавирусом

Пациенты с коронавирусом могут быть выписаны из больницы до получения лабораторного подтверждения их выздоровления.
Онлайн Тамбов.ру 10:04
1
Энергетика

Нефть WTI снова пытается вернуться к нулевой отметке

Москва, 28 апреля 2020, 08:17 — REGNUM Цена на нефть марки Brent 27 апреля снизилась на 8,54, до $19,98.
REGNUM 01:17
313
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» расскажут о двух злых персонажах

Во втором сезоне сериала "Ведьмак" зрителям больше расскажут о двух отрицательных персонажах.
Piter.tv 02:40
6
Экономика

Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку

Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
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Футбол

Агент: Бердыев мог возглавить сборную России

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что в свое время бывший главный тренер казанского "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев мог возглавить сборную России.
Газета.Ru 05:59
Технологии

Индийские врачи обнаружили десять подтипов нового коронавируса

Новый коронавирус мутировал в 10 различных типов, один из которых - A2a - почти заменил все остальные, чтобы стать доминирующим в разных географических регионах, говорится в исследовании индийских медиков, сообщает Times of India.
РИА Новости 10:17
1
Общество

Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции

27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.
RT на русском 11:23
Общество

В «Крокус Экспо» развернут госпиталь для больных с коронавирусом

Российская газета вчера в 13:56
64
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
1,4K
Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
1,3K
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
48
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 26 апреля в 15:38
6,7K
Гаджеты

Компания Xiaomi анонсировала новую оболочку MIUI 12

Китайская компания Xiaomi анонсировала новую версию фирменной Android-оболочки.
Народные новости вчера в 22:03
37
Происшествия

На Алтае нашли тела подростков, пропавших в январе

Российская газета 03:25
2
Армия и оружие

Япония занялась разработкой гиперзвуковой противокорабельной ракеты

В Японии ведется разработка гиперзвуковой противокорабельной ракеты, которая сможет поражать и наземные цели.
Военное дело 07:40
1
Общество

У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус

Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
94
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
80
Происшествия

Россиянин попытался снять колесо с самосвала и погиб

Сотрудник щебеночного завода в Оренбургской области попытался самостоятельно поменять колесо БелАЗа и погиб.
Lenta.ru 11:12
Футбол

Чемпионат Франции по футболу не будет доигран

Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
3
Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
2K
Общество

Каждый пятый медик в Москве переболел после заражения коронавирусом

Было обследовано более 3200 человек. Первые результаты показали, что 20% медиков имеют приобретенный иммунитет.
Эхо Москвы 11:29
3
Политика

Путин поручил губернаторам в праздничные дни быть на рабочих местах

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов в праздничные дни быть на рабочих местах, действовать выверенно и соразмерно уровню угроз и не принимать решения на эмоциях.
РИА Новости 11:08
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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