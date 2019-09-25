Финансы
RT на русскомМинфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. «Да, я, честно говоря, всячески поддерживаю усилия Центрального банка по дедолларизации банковской системы», — цитирует замминистра ТАСС.
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Происшествия
В Тюменской области нашли мертвым ребенка, похищенного няней
В УМВД по Тюменской области добавили ТАСС, что ребенок найден мертвым в лесу в ходе поисковой операции, няня задержана.
ТАСС 07:46
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает матч с «Ниццей» лучшим из сыгранных в чемпионате Франции.
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«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Происшествия
В Норвегии загорелся российский траулер
На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Российская газета 05:52
Происшествия
Вице-мэр Екатеринбурга прокомментировал информацию об «уголовном деле»
Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела.
REGNUM 06:24
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери в квартиры
Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов.
РИА Новости 07:00
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Что может предупредить о заболеваниях печени, сообщили специалисты
Специалисты сообщили, что может предупредить о заболеваниях печени.
Питерские заметки вчера в 11:09
Политика
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Политолог возмутился тем, что ему не дают договорить, и предложил выгнать его самого из студии.
Московский Комсомолец вчера в 15:34
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
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Кабмин Украины одобрил законопроект о рынке земли
Кабмин Украины одобрил законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:25
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Происшествия
Красноярец зарезал свою сожительницу и четырехлетнюю падчерицу
Прибывшие по указанному адресу полицейские взломали дверь и увидели там бездыханное тело 28-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями.
RuNews24.ru 07:30
Экономика
Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом
Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01
Происшествия
Выпавший из окна поляк приземлился на украинца
В Польше местный житель выпал из окна и упал на гражданина Украины. Об этом сообщает «Европейская правда».
Lenta.ru 07:18
Шоу-бизнес
Шепелев признался, что сын Фриске мешает его новым отношениям
Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске не афиширует свои отношения. В прессу просачиваются лишь крупицы информации о его личной жизни.
ТВ Центр 01:14
Экономика
В Счетной палате обеспокоены ростом цен на продукты в России
Аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Каульбарс заявил, что рост цен на ряд продуктов в России на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство.
Газета.Ru 06:38
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В Петербурге проходят обыски в частных медицинских центрах
Следственный комитет проводит обыски в нескольких частных медицинских центрах Петербурга.
Росбалт 07:51
Происшествия
Капитан севшего на мель в Швеции судна с моряками из России задержан
Капитан грузового судна Baltic Carrier, севшего на мель у берегов Швеции, задержан, сообщило генконсульство России в Гётеборге.
RT на русском 05:37
Наука
Кошки привязываются к хозяевам даже больше, чем собаки
МедиаПоток вчера в 01:47
Футбол
«Динамо» уступило «Лучу» и вылетело из Кубка России
Московское "Динамо" встретилось в гостях с "Лучом" из Владивостока в рамках 1/16 финала Олимп Кубка России сезона-2019/20.
Газета.Ru 07:26
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Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Политика
Памфилова заявила о вмешательстве депутатов Госдумы в петербургские выборы
На заседании 25 сентября глава ЦИК назвала работу петербургского городского избиркома неудовлетворительной и обвинила руководство комиссии в бездействии в связи с обеспечением избирательных прав граждан.
Интерфакс 07:07
Политика
Процедура импичмента Трампа началась в США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Политика
Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы российским дипломатам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой и тревожной ситуацию с отказом США выдать визы членам российской делегации, которые планировали лететь на заседание Генассамблеи ООН.
Ведомости вчера в 06:22
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Кристина Асмус рассказала о съемках в обнажённом виде
На экранах актриса появится в полностью обнаженном виде. Она рассказала, как в действительности проходили съёмки всех откровенных кадров.
OAnews 22 сентября в 13:41