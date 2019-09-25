Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. «Да, я, честно говоря, всячески поддерживаю усилия Центрального банка по дедолларизации банковской системы», — цитирует замминистра ТАСС.

Происшествия В Тюменской области нашли мертвым ребенка, похищенного няней В УМВД по Тюменской области добавили ТАСС, что ребенок найден мертвым в лесу в ходе поисковой операции, няня задержана.

Футбол Головин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает матч с «Ниццей» лучшим из сыгранных в чемпионате Франции.

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Происшествия В Норвегии загорелся российский траулер На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Происшествия Вице-мэр Екатеринбурга прокомментировал информацию об «уголовном деле» Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Общество Приставам хотят разрешить взламывать двери в квартиры Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов.

Политика Украинского политолога выгнали из студии ВГТРК по его же просьбе Политолог возмутился тем, что ему не дают договорить, и предложил выгнать его самого из студии.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.

Политика Кабмин Украины одобрил законопроект о рынке земли Кабмин Украины одобрил законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.

Происшествия Красноярец зарезал свою сожительницу и четырехлетнюю падчерицу Прибывшие по указанному адресу полицейские взломали дверь и увидели там бездыханное тело 28-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями.

Экономика Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.

Происшествия Выпавший из окна поляк приземлился на украинца В Польше местный житель выпал из окна и упал на гражданина Украины. Об этом сообщает «Европейская правда».

Шоу-бизнес Шепелев признался, что сын Фриске мешает его новым отношениям Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске не афиширует свои отношения. В прессу просачиваются лишь крупицы информации о его личной жизни.

Экономика В Счетной палате обеспокоены ростом цен на продукты в России Аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Каульбарс заявил, что рост цен на ряд продуктов в России на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство.

Происшествия В Петербурге проходят обыски в частных медицинских центрах Следственный комитет проводит обыски в нескольких частных медицинских центрах Петербурга.

Происшествия Капитан севшего на мель в Швеции судна с моряками из России задержан Капитан грузового судна Baltic Carrier, севшего на мель у берегов Швеции, задержан, сообщило генконсульство России в Гётеборге.

Футбол «Динамо» уступило «Лучу» и вылетело из Кубка России Московское "Динамо" встретилось в гостях с "Лучом" из Владивостока в рамках 1/16 финала Олимп Кубка России сезона-2019/20.

Общество Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.

Политика Памфилова заявила о вмешательстве депутатов Госдумы в петербургские выборы На заседании 25 сентября глава ЦИК назвала работу петербургского городского избиркома неудовлетворительной и обвинила руководство комиссии в бездействии в связи с обеспечением избирательных прав граждан.

Политика Процедура импичмента Трампа началась в США Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Политика Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы российским дипломатам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой и тревожной ситуацию с отказом США выдать визы членам российской делегации, которые планировали лететь на заседание Генассамблеи ООН.