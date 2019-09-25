Финансы

RT на русскомRT на русскомМинфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам

Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. «Да, я, честно говоря, всячески поддерживаю усилия Центрального банка по дедолларизации банковской системы», — цитирует замминистра ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать231

Подробнее о событии

Минфин одобрил идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам

Ведомости05:38

ЦБ может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

РИА Новостивчера в 10:15

Минфин поддержал идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам в РФ

Интерфакс05:02

Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам

RT на русском04:32

Минфин поддерживает идею введения в РФ отрицательных ставок по валютным вкладам

ПРАЙМ04:42

Минфин поддержал введение отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте

ТАСС04:38

Минфин поддержал идею ЦБ ввести отрицательные ставки

РБК06:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 07:57, Вашингтон
Происшествия

В Тюменской области нашли мертвым ребенка, похищенного няней

В УМВД по Тюменской области добавили ТАСС, что ребенок найден мертвым в лесу в ходе поисковой операции, няня задержана.
ТАСС 07:46
Футбол

Головин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает матч с «Ниццей» лучшим из сыгранных в чемпионате Франции.
РБК 03:16
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Происшествия

В Норвегии загорелся российский траулер

На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Российская газета 05:52
Происшествия

Вице-мэр Екатеринбурга прокомментировал информацию об «уголовном деле»

Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела.
REGNUM 06:24
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери в квартиры

Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов.
РИА Новости 07:00
Здоровье

Что может предупредить о заболеваниях печени, сообщили специалисты

Специалисты сообщили, что может предупредить о заболеваниях печени.
Питерские заметки вчера в 11:09
Политика

Украинского политолога выгнали из студии ВГТРК по его же просьбе

Политолог возмутился тем, что ему не дают договорить, и предложил выгнать его самого из студии.
Московский Комсомолец вчера в 15:34
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Политика

Кабмин Украины одобрил законопроект о рынке земли

Кабмин Украины одобрил законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:25
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Происшествия

Красноярец зарезал свою сожительницу и четырехлетнюю падчерицу

Прибывшие по указанному адресу полицейские взломали дверь и увидели там бездыханное тело 28-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями.
RuNews24.ru 07:30
Происшествия

Суд продлил на три месяца домашний арест студенту Егору Жукову

Газета.Ru 07:42
Кино

Комедия про Гитлера от создателя «Тора: Рагнарек» не выйдет в России

Lenta.ru 07:24
Экономика

Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом

Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01
Происшествия

Выпавший из окна поляк приземлился на украинца

В Польше местный житель выпал из окна и упал на гражданина Украины. Об этом сообщает «Европейская правда».
Lenta.ru 07:18
Шоу-бизнес

Шепелев признался, что сын Фриске мешает его новым отношениям

Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске не афиширует свои отношения. В прессу просачиваются лишь крупицы информации о его личной жизни.
ТВ Центр 01:14
Экономика

В Счетной палате обеспокоены ростом цен на продукты в России

Аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Каульбарс заявил, что рост цен на ряд продуктов в России на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство.
Газета.Ru 06:38
Армия и оружие

В США предложили «рискованный» способ уничтожения «Циркона»

Lenta.ru 02:58
Происшествия

В Петербурге проходят обыски в частных медицинских центрах

Следственный комитет проводит обыски в нескольких частных медицинских центрах Петербурга.
Росбалт 07:51
Происшествия

Капитан севшего на мель в Швеции судна с моряками из России задержан

Капитан грузового судна Baltic Carrier, севшего на мель у берегов Швеции, задержан, сообщило генконсульство России в Гётеборге.
RT на русском 05:37
Наука

Кошки привязываются к хозяевам даже больше, чем собаки

МедиаПоток вчера в 01:47
Футбол

«Динамо» уступило «Лучу» и вылетело из Кубка России

Московское "Динамо" встретилось в гостях с "Лучом" из Владивостока в рамках 1/16 финала Олимп Кубка России сезона-2019/20.
Газета.Ru 07:26
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке

Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Политика

Памфилова заявила о вмешательстве депутатов Госдумы в петербургские выборы

На заседании 25 сентября глава ЦИК назвала работу петербургского городского избиркома неудовлетворительной и обвинила руководство комиссии в бездействии в связи с обеспечением избирательных прав граждан.
Интерфакс 07:07
Политика

Процедура импичмента Трампа началась в США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Политика

Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы российским дипломатам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой и тревожной ситуацию с отказом США выдать визы членам российской делегации, которые планировали лететь на заседание Генассамблеи ООН.
Ведомости вчера в 06:22
Происшествия

В ДНР эвакуируют жителей пригорода Донецка из-за пожара на заводе

РИА Новости 06:14
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках в обнажённом виде

На экранах актриса появится в полностью обнаженном виде. Она рассказала, как в действительности проходили съёмки всех откровенных кадров.
OAnews 22 сентября в 13:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное