ЦБ отмечал, что такие условия по валютным вкладам делают более привлекательными рублевые депозиты. Потери от разницы ставок больше ощущают "дочки" иностранных банков, поскольку доля валюты в их балансе выше, говорил РБК главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

с чего всё началось

Мы изучаем такую возможность, но это, действительно, требует существенного изменения законодательства. Поэтому мы изучаем сейчас масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется.

Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам. Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

В ЦБ допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам

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