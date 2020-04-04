Коронавирус
RT на русскомВ ЦБ напомнили о начислении процентов в период кредитных каникул
В случае если заёмщик решает воспользоваться кредитными каникулами, проценты по его кредиту продолжат начисляться в этот период, напомнили в Центробанке.
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с чего всё началось
Банк России обращает внимание, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.Российская газетавчера в 12:39
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Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул
Российская газетавчера в 12:39
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На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне
Шоу-бизнес
О самочувствии рассказала заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина
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Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Политика
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Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
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Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
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Общество
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Под Рязанью мужчина застрелил пять человек
По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
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Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
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Эксперты Института прогрессивного образования провели исследование и выяснили, какие профессии оказались под ударом, а какие специалисты после нормализации эпидемиологической ситуации вернуться в строй как ни в чем не бывало.
Общество
Роспотребнадзор проведёт исследование на иммунитет к коронавирусу
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Авто
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