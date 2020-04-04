Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ напомнили о начислении процентов в период кредитных каникул

101 фотоЕщё 11 видео
В случае если заёмщик решает воспользоваться кредитными каникулами, проценты по его кредиту продолжат начисляться в этот период, напомнили в Центробанке.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось
Банк России обращает внимание
, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.
Российская газетавчера в 12:39

Подробнее о событии

ЦБ пояснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

Газета.Ru03:43

Россиянам напомнили о небесплатных кредитных каникулах

Lenta.ruвчера в 14:04

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

РБКвчера в 17:38

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

РИА Новостивчера в 22:48

ЦБ рекомендовал МФО в апреле не начислять штрафы и пени заемщикам

Ведомостивчера в 12:41

Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул

Российская газетавчера в 12:39

ЦБ напомнил россиянам, что кредитные каникулы не являются бесплатными

ПРАЙМвчера в 12:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:14, Ашберн
Здоровье

Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".
РИА Новости вчера в 00:34
Общество

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии

Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Карелия, пациентов госпитализировали, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.
ТАСС 10:35
Шоу-бизнес

Ксения Собчак «подстрелила» убегающего от нее Константина Богомолова

Потом в кадре появилась Ксения Собчак, сдувающая невидимый оружейный дым из пальца, а также призывающая всех сидеть дома.
OAnews 10:43
Гаджеты

Xiaomi высмеивает Huawei за отсутствие сервисов Google

Напомним, что из-за санкций со стороны США, Huawei лишилась возможности работать напрямую с Google.
The GEEK 11:05
Здоровье

ВОЗ заявила, что медицинские маски не спасают от коронавируса

Даже если человек носит маску, он не должен дотрагиваться до лица.
Югополис 03 апреля в 04:07
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 07:23
Общество

Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражен коронавирусом, он находится дома.
РИА Новости 05:29
Здоровье

Врач, защити себя сам. Медики в России отмечают нехватку специальных защитных средств

В марте на сайте Change.org медики Ярославской области потребовали обеспечения средствами индивидуальной защиты.
BFM.ru 10:54
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Общество

Московским бездомным дополнительно закупят еду

Московский департамент соцзащиты населения выделил дополнительные средства на закупку еды для бездомных. Об этом сообщает сайт мэра столицы.
Российская газета 09:55
Общество

Более 80% россиян распорядились первой неделей изоляции с пользой

Команда сайта «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ» провела опрос на тему первой проведённой на самоизоляции недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
News.ru 03:43
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Российская газета 03:36
Общество

В России выявили 658 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб Москвы.
ФАН 06:51
Здоровье

В Перми объявили карантин в инфекционной больнице, где у врачей подозревают коронавирус

Пермскую краевую инфекционную больницу закрыли на карантин, у пятерых врачей подозревают коронавирус.
ТАСС 09:57
Общество

На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне

RT на русском 09:55
Шоу-бизнес

О самочувствии рассказала заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина

Сама девушка официально подтвердила информацию о том, что подхватила инфекцию SARS-CoV-2, а также рассказала о специфических симптомах, которые сопутствуют заболеванию.
Live24 вчера в 02:11
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb 00:11
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 08:20
Общество

В Петербурге умер третий больной с коронавирусом

658 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки За последние сутки в 14 регионах нашей страны подтверждено 658 новых случаев заболевания Covid-19, два человека умерли, еще 22 выздоровели и выписаны домой.
ЛОТ 07:50
Происшествия

Под Рязанью мужчина застрелил пять человек

По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
BFM.ru 02:50
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за границы

Вывоз россиян из-за границы был приостановлен, чтобы собрать необходимую информацию, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Мойка78 вчера в 19:00
Общество

Какие профессии могут оказаться невостребованными из-за коронавируса

Эксперты Института прогрессивного образования провели исследование и выяснили, какие профессии оказались под ударом, а какие специалисты после нормализации эпидемиологической ситуации вернуться в строй как ни в чем не бывало.
ТК Звезда 03:55
Общество

Роспотребнадзор проведёт исследование на иммунитет к коронавирусу

Роспотребнадзор проведёт популяционное исследование на число уже получивших иммунитет к коронавирусу россиян, сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире «Россия 1».
RT на русском 11:10
Авто

Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser

Олдскульные Land Cruiser 70, 76 и 79, а также вездеход в стиле FJ Cruiser до сих пор продают в ОАЭ и Южной Африке.
Автоновости дня 05:09
Шоу-бизнес

Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко

Суть событий вчера в 10:12
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное