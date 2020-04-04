с чего всё началось

В случае если заёмщик решает воспользоваться кредитными каникулами, проценты по его кредиту продолжат начисляться в этот период, напомнили в Центробанке.

В ЦБ напомнили о начислении процентов в период кредитных каникул

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