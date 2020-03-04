Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ ЦБ назвали минимальным влияние коронавируса на экономику России

Первый зампредседателя Центробанка РФ Ксения Юдаева заявила, что прямое влияние коронавируса на экономику России минимально, передает ТАСС. Она добавила, что есть косвенное влияние на российскую экономику через изменение ситуации в других странах.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
Центробанк не планирует вслед за ФРС США принимать экстренные меры из-за распространения коронавируса, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, сообщает
 «РИА Новости».
Ведомости08:00

Подробнее о событии

ЦБ не намерен вслед за ФРС принимать экстренные меры из-за коронавируса

Ведомости08:00

В ЦБ оценили влияние коронавируса на российскую экономику

RT на русском07:49

ЦБ готов задействовать все инструменты для минимизации влияния коронавируса

Московский Комсомолец06:52

В ЦБ заявили, что прямое влияние коронавируса на экономику России минимально

ТАСС07:44

ЦБ РФ оценил прямое влияние ситуации с COVID-19 на российскую экономику

Интерфакс07:13

ЦБ счел минимальным влияние коронавируса на российскую экономику

РБК07:12

ЦБ считает минимальным прямое влияние коронавируса на экономику России

Коммерсантъ07:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
BFM.ru 19:11
Здоровье

ВОЗ сравнила смертность от коронавируса и от гриппа

Новый коронавирус предсказуемо оказался страшнее гриппа.
ToDay News Ufa 06:51
Культура

Фестиваль граффити «Культурный код» пройдет в Челябинске

Коммерсантъ Челябинск 00:54
Политика

Песков пояснил поправку о народе в Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение о внесении в Конституцию понятия "государствообразующий народ".
Газета.Ru 10:00
Политика

Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета 11:29
Космос

В России запатентовали заклеивание дырок в кораблях «Союз» салфетками

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала способ устранения дырок в обшивке космического корабля с помощью «затычки» из салфеток и герметика, сообщают РИА Новости.
ForPost вчера в 01:25
Политика

Эрдоган рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своих ожиданиях от готовящейся встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Суть событий 08:01
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью

Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.
Srnsk 03:05
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году

Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию может появиться в России в первой половине 2021 года.
Коммерсантъ 21:55
Хоккей

Кубок Гагарина. «Динамо» обыграл «Спартак», ЦСКА – «Торпедо»

ЦСКА в Москве проводил свой второй матч с нижегородским "Торпедо", в "Динамо" – со "Спартаком". В каждой из встреч победили хозяева.
Вести.Ru 14:03
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК 12:20
Происшествия

Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

РБК 18:40
Биатлон

В CAS поступили доказательства подлинности подписей Родченкова

«МОК вчера предоставил CAS нотариально заверенное заявление, сделанное доктором Родченковым, подтверждающее подлинность всех аффидевитов, предоставленных в ходе разбирательства, которое было принято коллегией арбитров», — сообщили в комитете.
REGNUM 21:57
Происшествия

СК проверит информацию об избиении детей матерью в Москве

RT на русском 21:50
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке России по футболу

Итог 3:2, и в полуфинал идет «Спартак». Полуфинальные поединки Кубка России состоятся 23 апреля.
BFM.ru 15:26
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
REGNUM 15:52
Происшествия

Ударивший Рамиля Шамсутдинова солдат получил условный срок

Коммерсантъ вчера в 03:48
Футбол

«Челси» сыграет с «Лестером» в четвертьфинале Кубка Англии

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии.
Soccer.ru 18:09
Происшествия

Песков: Путину докладывают не обо всех экстренных посадках самолета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, докладывали ли главе государства Владимиру Путину об экстренных посадках самолетов из-за сообщений о "минировании".
РИА Новости вчера в 05:33
Кино

Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль»

Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.
Профиль 15:58
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия 16:23
Происшествия

Следователи начали проверку по факту отравления иркутян

По сообщениям средств массовой информации следователи узнали, что десять человек попали в больницу с отравлением, сообщает 4 марта пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
АиФ Иркутск 05:22
Экономика

Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что каждый четвертый россиянин испытывает трудности при погашении кредита и выходит на просрочку, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 21:31
Политика

Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США

Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.
Интерфакс 10:24
Здоровье

Глава Приморья посетил эвакуированных с лайнера Diamond Princess

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил 4 марта инфекционное отделение Краевой клинической больницы № 2, где на карантине находятся девять российских туристов, эвакуированных с Diamond Princess, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.
Владивосток-Новости 20:34
Общество

Женщины России ждут на 8 марта ювелирные украшения и косметику

Из числа опрошенных представителей сильного пола 43% планируют порадовать своих женщин 8 марта парфюмерией и косметикой, 26% — ювелирными изделиями, 22% — подарочными сертификатами.
Параграфист вчера в 04:22
Экономика

Путин объяснил причины бедности граждан в России

Путин считает, что в этом вопросе о персональной ответственности речь практически не идет, так как во многом падение доходов граждан и их низкий уровень в целом связаны с объективными внешними факторами, тем же мировым финансовым кризисом и падением цен на энергоносители.
REGNUM 12:31
Наука

Выявлен более агрессивный подтип коронавируса

Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
Ёлдаш 10:39
Политика

«Нафтогаз» обсуждает с США блокировку «Северного потока-2»

Украина и США ведут переговоры о том, как окончательно остановить строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
Вести.Ru 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное