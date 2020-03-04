Экономика
Аргументы и ФактыВ ЦБ назвали минимальным влияние коронавируса на экономику России
Первый зампредседателя Центробанка РФ Ксения Юдаева заявила, что прямое влияние коронавируса на экономику России минимально, передает ТАСС. Она добавила, что есть косвенное влияние на российскую экономику через изменение ситуации в других странах.
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с чего всё началось
Центробанк не планирует вслед за ФРС США принимать экстренные меры из-за распространения коронавируса, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, сообщает «РИА Новости».Ведомости08:00
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ЦБ готов задействовать все инструменты для минимизации влияния коронавируса
Московский Комсомолец06:52
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Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Здоровье
ВОЗ сравнила смертность от коронавируса и от гриппа
Новый коронавирус предсказуемо оказался страшнее гриппа.
Культура
Фестиваль граффити «Культурный код» пройдет в Челябинске
Политика
Песков пояснил поправку о народе в Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение о внесении в Конституцию понятия "государствообразующий народ".
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Космос
В России запатентовали заклеивание дырок в кораблях «Союз» салфетками
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала способ устранения дырок в обшивке космического корабля с помощью «затычки» из салфеток и герметика, сообщают РИА Новости.
Политика
Эрдоган рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своих ожиданиях от готовящейся встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью
Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году
Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию может появиться в России в первой половине 2021 года.
Хоккей
Кубок Гагарина. «Динамо» обыграл «Спартак», ЦСКА – «Торпедо»
ЦСКА в Москве проводил свой второй матч с нижегородским "Торпедо", в "Динамо" – со "Спартаком". В каждой из встреч победили хозяева.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Биатлон
В CAS поступили доказательства подлинности подписей Родченкова
«МОК вчера предоставил CAS нотариально заверенное заявление, сделанное доктором Родченковым, подтверждающее подлинность всех аффидевитов, предоставленных в ходе разбирательства, которое было принято коллегией арбитров», — сообщили в комитете.
Происшествия
СК проверит информацию об избиении детей матерью в Москве
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке России по футболу
Итог 3:2, и в полуфинал идет «Спартак». Полуфинальные поединки Кубка России состоятся 23 апреля.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Происшествия
Ударивший Рамиля Шамсутдинова солдат получил условный срок
Футбол
«Челси» сыграет с «Лестером» в четвертьфинале Кубка Англии
Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии.
Происшествия
Песков: Путину докладывают не обо всех экстренных посадках самолета
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, докладывали ли главе государства Владимиру Путину об экстренных посадках самолетов из-за сообщений о "минировании".
Кино
Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль»
Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Происшествия
Следователи начали проверку по факту отравления иркутян
По сообщениям средств массовой информации следователи узнали, что десять человек попали в больницу с отравлением, сообщает 4 марта пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Экономика
Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что каждый четвертый россиянин испытывает трудности при погашении кредита и выходит на просрочку, передает РИА Новости.
Политика
Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США
Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.
Здоровье
Глава Приморья посетил эвакуированных с лайнера Diamond Princess
Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил 4 марта инфекционное отделение Краевой клинической больницы № 2, где на карантине находятся девять российских туристов, эвакуированных с Diamond Princess, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.
Общество
Женщины России ждут на 8 марта ювелирные украшения и косметику
Из числа опрошенных представителей сильного пола 43% планируют порадовать своих женщин 8 марта парфюмерией и косметикой, 26% — ювелирными изделиями, 22% — подарочными сертификатами.
Экономика
Путин объяснил причины бедности граждан в России
Путин считает, что в этом вопросе о персональной ответственности речь практически не идет, так как во многом падение доходов граждан и их низкий уровень в целом связаны с объективными внешними факторами, тем же мировым финансовым кризисом и падением цен на энергоносители.
Наука
Выявлен более агрессивный подтип коронавируса
Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
Политика
«Нафтогаз» обсуждает с США блокировку «Северного потока-2»
Украина и США ведут переговоры о том, как окончательно остановить строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.