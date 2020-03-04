с чего всё началось

Первый зампредседателя Центробанка РФ Ксения Юдаева заявила, что прямое влияние коронавируса на экономику России минимально, передает ТАСС. Она добавила, что есть косвенное влияние на российскую экономику через изменение ситуации в других странах.

В ЦБ назвали минимальным влияние коронавируса на экономику России

Политика Эрдоган рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своих ожиданиях от готовящейся встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Шоу-бизнес Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.

Биатлон В CAS поступили доказательства подлинности подписей Родченкова «МОК вчера предоставил CAS нотариально заверенное заявление, сделанное доктором Родченковым, подтверждающее подлинность всех аффидевитов, предоставленных в ходе разбирательства, которое было принято коллегией арбитров», — сообщили в комитете.

Происшествия Песков: Путину докладывают не обо всех экстренных посадках самолета Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, докладывали ли главе государства Владимиру Путину об экстренных посадках самолетов из-за сообщений о "минировании".

Кино Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль» Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.

Происшествия Следователи начали проверку по факту отравления иркутян По сообщениям средств массовой информации следователи узнали, что десять человек попали в больницу с отравлением, сообщает 4 марта пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Экономика Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что каждый четвертый россиянин испытывает трудности при погашении кредита и выходит на просрочку, передает РИА Новости.

Политика Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.

Здоровье Глава Приморья посетил эвакуированных с лайнера Diamond Princess Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил 4 марта инфекционное отделение Краевой клинической больницы № 2, где на карантине находятся девять российских туристов, эвакуированных с Diamond Princess, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

Экономика Путин объяснил причины бедности граждан в России Путин считает, что в этом вопросе о персональной ответственности речь практически не идет, так как во многом падение доходов граждан и их низкий уровень в целом связаны с объективными внешними факторами, тем же мировым финансовым кризисом и падением цен на энергоносители.