Первый зампредседателя Центробанка РФ Ксения Юдаева заявила, что прямое влияние коронавируса на экономику России минимально, передает ТАСС. Она добавила, что есть косвенное влияние на российскую экономику через изменение ситуации в других странах.

В ЦБ назвали минимальным влияние коронавируса на экономику России

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