Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ назвали неудовлетворительной динамику реальных доходов россиян

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о неудовлетворительной динамике реальных доходов россиян.
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Набиуллина назвала неудовлетворительной динамику реальных доходов россиян

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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