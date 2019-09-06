Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ назвали неудовлетворительной динамику реальных доходов россиян

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о неудовлетворительной динамике реальных доходов россиян.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Набиуллина назвала неудовлетворительной динамику реальных доходов россиян

ТАСС10:18

Набиуллина: проблему доходов россиян надо решать на базе роста экономики

РИА Новости09:05

В ЦБ назвали неудовлетворительной динамику реальных доходов россиян

RT на русском09:09

ЦБ ожидает слабого роста реальных доходов россиян

News.ru08:57

Набиуллина признала рост доходов россиян неудовлетворительным

РБК11:45

ЦБ оказался неудовлетворен динамикой доходов россиян

Московский Комсомолец10:05

В ЦБ призвали решать проблему реальных доходов россиян на базе роста экономики

Известия09:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:58, Вашингтон
Футбол

Сборная России играет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020

Sportmail.ru 14:30
Политика

Абэ предложил Путину поскорее заключить мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину поскорее заключить мирный договор для развития двусторонних отношений.
News.ru вчера в 05:02
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Lenta.ru 11:26
Происшествия

Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск

Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Происшествия

Памфилова отбилась от нападавшего стулом

РБК 10:16
Космос

Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.
Известия 15:53
Происшествия

В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки

Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Футбол

Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу

Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).
ГЛАС.RU 03:28
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 14:28
Политика

Кравчук раскрыл главную ошибку политиков на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о главной ошибке, которую допускают украинские политики.
РЕН ТВ 15:39
Общество

Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН

Коммерсантъ 05:58
Экономика

Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений

В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Хоккей

«Локомотив» дома уступил «Торпедо»

«Локомотив» проиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
LiveSport.ru 14:38
Транспорт

МВД предложило изменить правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 15:19
Музыка

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Политика

В Минэкономразвития ответили на критику Мутко

Критику в адрес министерства Мутко выразил в связи с работой по помощи пострадавшими от паводка предпринимателям в Иркутской области.
Мойка78 вчера в 20:31
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Происшествия

В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

РИА Новости 05:05
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Известия 01:57
Политика

Бразильский министр оскорбил жену Макрона

Известия 15:33
Политика

Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:26
Политика

Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

В возрасте 95 лет скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва.
Вести.Ru 01:51
Гаджеты

Представлен обновлённый Honor 20 Pro и оболочка Magic UI 3.0 на Android 10

Бета-версии EMUI 10.0 и Magic UI 3.0 выпустят для смартфонов Honor 20, Honor 20 PRO и Honor View 20.
iXBT.com 13:02
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии пожалел о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости 14:38
Политика

Путин поручил дополнительно помочь пострадавшим от паводка в Приамурье

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка в Приамурье, сообщается на сайте Кремля.
РБК 14:24
Армия и оружие

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Происшествия

Красовский назвал Навального «стареющим, капризным Кеном»

Взгляд.ру 15:46
Политика

Зеленский помиловал россиян, участвующих в обмене заключенными

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании российских заключенных, которые входят в списки обмена для передачи Москве.
Российская газета 12:23
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона

Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф 15:42
Космос

Китайский луноход обнаружил странное вещество на обратной стороне Луны

03.09.19 Китайский ровер «Юйту-2» обнаружил на обратной стороне Луны неизвестный материал, сообщает Daily Mail.
Портал Поиск 03 сентября в 11:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное