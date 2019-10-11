Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ ЦБ назвали преимущества наличных денег

Несмотря на удобство современных финансовых технологий, традиционные инструменты вроде наличных денег и банковских карт из использования не пропадут. Такое заявление сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.
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с чего всё началось

Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

Рассуждая о наличных, глава ЦБ напомнила, что в мире уже существует такое понятие, как cashless societies – безналичные общества. Но люди продолжаются пользоваться наличными деньгами как минимум по двум причинам.
РИА Новости05:15

Подробнее о событии

Набиуллина назвала препятствие для исчезновения банковских карт

РБК05:43

Набиуллина назвала причины использования наличных

RT на русском08:10

Набиуллина объяснила спрос россиян на наличные расчеты

Российская газета07:54

В ЦБ назвали преимущества наличных денег

Lenta.ru06:32

Набиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных

Известия09:25

Глава ЦБ уверена, что традиционные платежные инструменты никуда не исчезнут, так как страны не готовы к обмену биометрией

Финмаркет05:41

Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

РИА Новости05:15
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Человек, впервые в истории совершивший выход в открытый космос Алексей Леонов ушел из жизни.
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Выступая перед учащимися Финансового университета при правительстве РФ первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что бизнес не торопится инвестировать скопившиеся на их счетах в банках 30 трлн рублей в экономику страны.
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Происшествия

В Станице Луганской полиция эвакуирует людей из-за сообщений о минировании городских объектов

Сотрудники Станично-Луганского отдела оккупационной полиции и боевики батальона "Луганск-1" эвакуировали рабочих и посетителей и взяли под охрану периметр вокруг указанных в сообщении объектов.
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Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

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Артем Дзюба открыл счет в матче сборных России и Шотландии

Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба забил первый мяч в матче сборных России и Шотландии, который проходит сегодня в московских Лужниках.
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Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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