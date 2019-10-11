Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ ЦБ назвали преимущества наличных денег

Несмотря на удобство современных финансовых технологий, традиционные инструменты вроде наличных денег и банковских карт из использования не пропадут. Такое заявление сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.
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Набиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных

Известия09:25

Набиуллина назвала причины использования наличных

RT на русском08:10

В ЦБ назвали преимущества наличных денег

Lenta.ru06:32

Набиуллина объяснила спрос россиян на наличные расчеты

Российская газета07:54

Набиуллина назвала препятствие для исчезновения банковских карт

РБК05:43

Глава ЦБ уверена, что традиционные платежные инструменты никуда не исчезнут, так как страны не готовы к обмену биометрией

Финмаркет05:41

Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

РИА Новости05:15
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Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
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В ДНР заявили о срыве третьей попытки развода сил в Донбассе

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Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

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Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала британскому изданию неправду о своих отношениях с Мухаммадом V. Об этом сообщает 11 октября газета The Straits Times, ссылаясь на представителей интересов бывшего короля.
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Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться

Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
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В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
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«Фламенго» хочет подписать футболиста «Спартака»

Бразильский "Фламенго" заинтересован в подписании нападающего "Спартака" Педро Роши, который выступает на правах аренды за "Крузейро".
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Стало известно, кто унаследовал имущество Юлии Началовой

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Богатые россияне увеличили вложения в американский госдолг

Состоятельные клиенты российского «Ситибанка» увеличили вложения в госдолг США, сообщает Bloomberg.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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