Экономика
Lenta.ruВ ЦБ назвали преимущества наличных денег
Несмотря на удобство современных финансовых технологий, традиционные инструменты вроде наличных денег и банковских карт из использования не пропадут. Такое заявление сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.
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Общество
Суд отказался арестовывать квартиру Навального
Lenta.ru 07:27
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Политика
Ильхам Алиев и Никол Пашинян обсудили карабахское урегулирование
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян после заседания глав СНГ в Ашхабаде пообщались за обедом.
Москва-Баку.ru 12:54
Экономика
ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
РБК вчера в 08:42
Общество
Роскачество не нашло качественных пивных напитков
Вывод получился неутешительный: в нашей стране потребители часто вводятся в заблуждение из-за того, что у нас нет четких идентификационных признаков пивных напитков.
Российская газета 01:00
Политика
Трамп решил назначить Салливана послом США в России
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить Джона Салливана послом США в России, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Коммерсантъ 12:43
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 10:13
Гаджеты
Преображение Intel: Core i3-10100 будет почти копией Core i7-7700
В базе SiSoft Sandra засветился процессор Core i3-10100.
iXBT.com 11:56
Происшествия
В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка
Российская газета 12:23
Футбол
«Зенит» готов заплатить 3,5 млн евро за переход Чистякова
Форвард обошелся клубу в 40 миллионов евро, Малком перешел из «Барселоны».
ФАН вчера в 08:04
Авто
Стартовали продажи лимитированной версии моделей Lada
Модели LADA Granta, XRAY и Largus получили версии с названием LADA #CLUB, которые от обычных моделей будут отличаться шильдиками, измененным оформлением внешности и салона, а также расширенным список оборудования.
Tvoe-avto.com 03:58
Происшествия
Россиянина осудили на 26 лет за убийство родителей в Лондоне
Суд Лондона приговорил россиянина Сергея Кудрявцева к 26 годам лишения свободы за убийство родителей. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 08:34
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Армия и оружие
Американские конгрессмены хотят ввести санкции против Турции
Около тридцати сенаторов-республиканцев из Палаты представителей Конгресса США выступили с инициативой ввести санкции против Турции в связи с военной агрессией этой страны в Сирии.
Евразия Daily вчера в 22:15
Общество
В Челябинске выступили с инициативой вернуть крепостное право
КП - Челябинск 05:43
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Хоккей
Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»
«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 12:50
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла морские испытания
Петербургский судостроительный завод АО «Адмиралтейские верфи» («Варшавянка») завершил морской этап государственных испытаний первой подводной лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», предназначенной для Тихоокеанского флота.
ТК Звезда 10:59
Общество
Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне в Москве закроется 15 ноября
Кинотеатр "Соловей", расположенный на Дружинниковской улице в центре Москвы, закроется 15 ноября.
ТАСС 12:08
Экономика
«Сафмар» Гуцериева заявил об отсутствии «безумного» долга в ₽1 трлн
Группа «Сафмар» заявила, что оставляет за собой право обратиться в суд с иском о защите деловой репутации к журналу Forbes из-за статьи, в которой говорится о том, что «совокупный долг компаний, связанных с Михаилом Гуцериевым и его родственниками, а также его племянником Микаилом Шишхановым, достиг почти триллиона рублей».
РБК 11:58
Космос
На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе
Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
RT на русском 08 октября в 07:11
Экономика
СК «Респект» отреагировал на намерение Госдумы проверить махинации
Бенефициар СК «Респект» Роман Цуркан прокомментировал инициативу главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева («Единая Россия») обратиться к правоохранительным органам с просьбой проверить работу страховщиков.
REGNUM вчера в 11:09
Спорт
Нагорный завоевал титул абсолютного чемпиона мира
РИА Новости 12:54
Политика
Против силового сценария на Донбассе выступает большинство украинцев
52% поддерживают политический процесс урегулирования. При этом за отделение ЛДНР от Украины выступают лишь 12% против 73%.
Новостной фронт 10:00
Культура
Познер отказался считать коллегой Владимира Соловьева
Популярный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать своим коллегой Владимира Соловьева, а также поделился мнением о нашумевшей песне Бориса Гребенщикова.
МонаВиста 12:36
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Известия 11:31
Политика
Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»
Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
Известия 10:34