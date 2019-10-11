Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ ЦБ назвали преимущества наличных денег

Несмотря на удобство современных финансовых технологий, традиционные инструменты вроде наличных денег и банковских карт из использования не пропадут. Такое заявление сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.
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Набиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных

Известия09:25

Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

РИА Новости05:15

Набиуллина объяснила спрос россиян на наличные расчеты

Российская газета07:54

В ЦБ назвали преимущества наличных денег

Lenta.ru06:32

Набиуллина назвала препятствие для исчезновения банковских карт

РБК05:43

Глава ЦБ уверена, что традиционные платежные инструменты никуда не исчезнут, так как страны не готовы к обмену биометрией

Финмаркет05:41

Набиуллина назвала причины использования наличных

RT на русском08:10
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Экономика

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Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
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Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить Джона Салливана послом США в России, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Коммерсантъ 12:43
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Преображение Intel: Core i3-10100 будет почти копией Core i7-7700

В базе SiSoft Sandra засветился процессор Core i3-10100.
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Суд Лондона приговорил россиянина Сергея Кудрявцева к 26 годам лишения свободы за убийство родителей. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 08:34
Общество

Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
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Армия и оружие

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Около тридцати сенаторов-республиканцев из Палаты представителей Конгресса США выступили с инициативой ввести санкции против Турции в связи с военной агрессией этой страны в Сирии.
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Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

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«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
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Армия и оружие

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла морские испытания

Петербургский судостроительный завод АО «Адмиралтейские верфи» («Варшавянка») завершил морской этап государственных испытаний первой подводной лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», предназначенной для Тихоокеанского флота.
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Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне в Москве закроется 15 ноября

Кинотеатр "Соловей", расположенный на Дружинниковской улице в центре Москвы, закроется 15 ноября.
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Экономика

«Сафмар» Гуцериева заявил об отсутствии «безумного» долга в ₽1 трлн

Группа «Сафмар» заявила, что оставляет за собой право обратиться в суд с иском о защите деловой репутации к журналу Forbes из-за статьи, в которой говорится о том, что «совокупный долг компаний, связанных с Михаилом Гуцериевым и его родственниками, а также его племянником Микаилом Шишхановым, достиг почти триллиона рублей».
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На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе

Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
RT на русском 08 октября в 07:11
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СК «Респект» отреагировал на намерение Госдумы проверить махинации

Бенефициар СК «Респект» Роман Цуркан прокомментировал инициативу главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева («Единая Россия») обратиться к правоохранительным органам с просьбой проверить работу страховщиков.
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Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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