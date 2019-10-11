Рассуждая о наличных, глава ЦБ напомнила, что в мире уже существует такое понятие, как cashless societies – безналичные общества. Но люди продолжаются пользоваться наличными деньгами как минимум по двум причинам.

с чего всё началось

Несмотря на удобство современных финансовых технологий, традиционные инструменты вроде наличных денег и банковских карт из использования не пропадут. Такое заявление сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.

Происшествия 60-летний мужчина задержан за серию изнасилований В Томской области задержан 60-летний мужчина, которого подозревают в серии изнасилований.

Происшествия В США полицейский застрелил чернокожую женщину в ее собственном доме Полицейские в штате Техас, приехав на вызов, застрелили чернокожую женщину в ее собственном доме, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз правоохранительных служб штата.

Здоровье Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина «Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — заявила глава комиссии.

Политика Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.

Общество Российские туристы назвали самые скучные города Европы Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).

Политика Путин выразил соболезнования в связи с последствиями тайфуна в Японии Президент России Владимир Путин направил в воскресенье телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Японии Синдзо Абэ, отметив большое число человеческих жертв и масштабные разрушения, вызванные тайфуном "Хагибис".

Общество Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.

Политика Американский сенатор устроила эксперимент в Facebook с рекламой Трампа Кандидат в президенты от Демократической партии США и сенатор Элизабет Уоррен рассказала о своем эксперименте в Facebook с покупкой рекламы в поддержку американского президента Дональда Трампа.

Политика Из-за Поклонской и Бальбека турецкого посла вызвали в МИД Украины Внешнеполитическое ведомство Украины направило ноту протеста Турции и вызвало турецкого посла, поскольку турецкий лидер Реджеп Эрдоган встретился с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком.

Наука Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Футбол Озбилиз: последний раз получал удовольствие от футбола в «Спартаке» Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз, ныне выступающий за «Пюник», признался, что наслаждался футболом в московской команде.

Политика Путин объяснил неспособность Трампа улучшить отношения с РФ «Внутриполитическая повестка в США не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений», — отметил в интервью Владимир Путин.

Автоспорт В FIA оштрафовали Леклера и Ferrari К результату Леклера добавлено 15 секунд: пять за инцидент и ещё на десять секунд оштрафована команда – за то, что не потребовала от гонщика раньше свернуть в боксы на повреждённой машине.

Шоу-бизнес Нюша решила избавиться от родинки над губой Отечественная исполнительница Нюша выявила желание удалить родинку, имеющуюся у нее над губой.

Происшествия В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.

Армия и оружие Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.

Политика Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Единоборства Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе В главном поединке вечера Джоанна Еджейчик (Польша) по итогам пяти раундов одержала победу над Мишель Уотерсон (США) единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.

Здоровье Малышева рассказала об опасностях использования туалетной бумаги Использование туалетной бумаги может негативно сказаться на здоровье человека, об этом сообщила телеведущая Елена Малышева в одном из выпусков программы «Жить здорово!».

Армия и оружие Трамп приказал американским войскам покинуть север Сирии Президент США Дональд Трамп приказал американским войскам покинуть северную часть Сирии.

Хоккей Уэйн Гретцки попал в больницу после обморока, ему наложили 20 швов Легендарный нападающий Уэйн Гретцки несколько дней назад упал в обморок. По его словам, он просто рухнул на пол.

Экономика Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.