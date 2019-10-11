Экономика
Газета.RuВ ЦБ рассказали о причинах использования наличных
Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, почему люди пользуются наличными деньгами. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, люди используют наличные и хранят их не потому, что это удобно или безопасно.
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Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Происшествия
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту
Российская газета 08:30
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Футбол
«МЮ» начал поиск нового титульного спонсора
Как сообщается, манкунианцы уже начали поиск нового партнёра, благодаря сотрудничеству с которым «Манчестер Юнайтед» рассчитывает получить в свою казну сумму, превышающую 450 млн фунтов стерлингов.
Metaratings 07:25
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Политика
Зеленский заявил, что не забудет о Крыме
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на мероприятиях по случаю Дня защитника Украины, заявил, что никогда не забудет о Крыме.
RT на русском 07:25
Экономика
Медведев потребовал отменить банковский роуминг
Во время рассмотрения премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал отменить банковский роуминг, так как «межрегиональная дискриминация недопустима», сообщает «Коммерсантъ».
Саминвестор 01:50
Общество
Университетский городок на Васильевском острове останется за СПбГУ
REGNUM вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Woman.ru 02:09
Авто
Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
Автоновости дня вчера в 10:36
Армия и оружие
Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии
Ранее сообщалось, что турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами ДСС на севере Сирии.
Lenta.ru 09 октября в 17:00
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Коммерсантъ 04:23
Политика
Боевую летающую тарелку создали в Китае
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.
Sibnet Новости 01:34
Музыка
Гарик Сукачев отменил концерт в Курске
Друг для друга (Курск) 04:51
Здоровье
Краснодарские врачи сделали первую операцию девочке с «маской Бэтмена»
Ребенок родился с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо, которое может напоминать маску супергероя Бэтмена.
Экономика сегодня 08 октября в 04:04
Шоу-бизнес
Поклонники поддержали Пугачеву, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа
Фотография Аллы Пугачевой без макияжа во время прогулки с дочерью появилась в Сети.
Экономика сегодня вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки
Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
SM News вчера в 08:10
Происшествия
Названа предварительная причина аварийной посадки самолёта Ан-12
RT на русском вчера в 03:47
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ вчера в 01:12
Энергетика
Минфин сообщил о росте налоговых льгот для нефтяников в четыре раза
Как заявил замминистра энергетики Павел Сорокин, льготы в 1 трлн руб. полностью себя окупили, принеся в бюджет 1,7 трлн руб. В начале октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что предоставляемые нефтяникам льготы не дают сопоставимого роста инвестиций.
РБК 07:45
Политика
Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об озвученной лидером Украины Владимиром Зеленским идее поменять последовательность пунктов минских соглашений, заявил, что в этом вопросе важно мнение не только участников "нормандского формата", но и республик Донбасса.
РИА Новости 09:23
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04