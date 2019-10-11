Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, почему люди пользуются наличными деньгами. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, люди используют наличные и хранят их не потому, что это удобно или безопасно.

В ЦБ рассказали о причинах использования наличных

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