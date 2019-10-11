Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ЦБ рассказали о причинах использования наличных

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, почему люди пользуются наличными деньгами. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, люди используют наличные и хранят их не потому, что это удобно или безопасно.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Набиуллина объяснила причины использования наличных и банковских карт

Известия09:25

Глава ЦБ уверена, что традиционные платежные инструменты никуда не исчезнут, так как страны не готовы к обмену биометрией

Финмаркет05:41

Набиуллина объяснила спрос россиян на наличные расчеты

Российская газета07:54

В ЦБ назвали преимущества наличных денег

Lenta.ru06:32

Набиуллина назвала препятствие для исчезновения банковских карт

РБК05:43

Набиуллина назвала причины использования наличных

RT на русском08:10

Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

РИА Новости05:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:34, Вашингтон
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался

Газета.Ru 06:12
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета 04:46
Экономика

Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Общество

Путин выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова

РБК 09:26
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Происшествия

В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту

Российская газета 08:30
Здоровье

Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Футбол

«МЮ» начал поиск нового титульного спонсора

Как сообщается, манкунианцы уже начали поиск нового партнёра, благодаря сотрудничеству с которым «Манчестер Юнайтед» рассчитывает получить в свою казну сумму, превышающую 450 млн фунтов стерлингов.
Metaratings 07:25
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите

РИА Новости 03:35
Шоу-бизнес

Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Политика

Зеленский заявил, что не забудет о Крыме

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на мероприятиях по случаю Дня защитника Украины, заявил, что никогда не забудет о Крыме.
RT на русском 07:25
Экономика

Медведев потребовал отменить банковский роуминг

Во время рассмотрения премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал отменить банковский роуминг, так как «межрегиональная дискриминация недопустима», сообщает «Коммерсантъ».
Саминвестор 01:50
Общество

Университетский городок на Васильевском острове останется за СПбГУ

REGNUM вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении

Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Woman.ru 02:09
Авто

Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
Автоновости дня вчера в 10:36
Армия и оружие

Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии

Ранее сообщалось, что турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами ДСС на севере Сирии.
Lenta.ru 09 октября в 17:00
Политика

Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США

Коммерсантъ 04:23
Армия и оружие

Глава МИД Турции объяснил причины покупки Анкарой ЗРК С-400 у России

Известия 05:39
Политика

Боевую летающую тарелку создали в Китае

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.
Sibnet Новости 01:34
Музыка

Гарик Сукачев отменил концерт в Курске

Друг для друга (Курск) 04:51
Здоровье

Краснодарские врачи сделали первую операцию девочке с «маской Бэтмена»

Ребенок родился с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо, которое может напоминать маску супергероя Бэтмена.
Экономика сегодня 08 октября в 04:04
Технологии

В Великобритании выпустили банковскую карту из золота

Live24 08:54
Шоу-бизнес

Поклонники поддержали Пугачеву, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа

Фотография Аллы Пугачевой без макияжа во время прогулки с дочерью появилась в Сети.
Экономика сегодня вчера в 08:44
Шоу-бизнес

Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки

Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
SM News вчера в 08:10
Происшествия

Названа предварительная причина аварийной посадки самолёта Ан-12

RT на русском вчера в 03:47
Происшествия

В Подмосковье найдены тела двоих стюардов

Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ вчера в 01:12
Энергетика

Минфин сообщил о росте налоговых льгот для нефтяников в четыре раза

Как заявил замминистра энергетики Павел Сорокин, льготы в 1 трлн руб. полностью себя окупили, принеся в бюджет 1,7 трлн руб. В начале октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что предоставляемые нефтяникам льготы не дают сопоставимого роста инвестиций.
РБК 07:45
Политика

Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об озвученной лидером Украины Владимиром Зеленским идее поменять последовательность пунктов минских соглашений, заявил, что в этом вопросе важно мнение не только участников "нормандского формата", но и республик Донбасса.
РИА Новости 09:23
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное