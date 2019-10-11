Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ ЦБ назвали преимущества наличных денег

Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.
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с чего всё началось

Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

Рассуждая о наличных, глава ЦБ напомнила, что в мире уже существует такое понятие, как cashless societies – безналичные общества. Но люди продолжаются пользоваться наличными деньгами как минимум по двум причинам.
РИА Новости05:15

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Набиуллина рассказала о судьбе банковских карт и наличных денег

Росбалт07:47

Набиуллина назвала причину сохранения карт и наличных денег

News.ru07:15

Эксперты банковской сферы объяснили лидерство России по розничным безналичным расчётам

Слово и Деловчера в 12:40

В ЦБ назвали преимущества наличных денег

Lenta.ru06:32

Набиуллина назвала препятствие для исчезновения банковских карт

РБК05:43

Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

РИА Новости05:15

Набиуллина уверена, что банковские карты и наличные не исчезнут

ФедералПресс06:52
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В Саратове состоится панихида по убитой Лизе Киселевой

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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