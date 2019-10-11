Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ ЦБ назвали преимущества наличных денег

Несмотря на удобство современных финансовых технологий, традиционные инструменты вроде наличных денег и банковских карт из использования не пропадут. Такое заявление сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

В ЦБ рассказали о преимуществах использования наличных

Московский Комсомолец09:15

Набиуллина назвала причины использования наличных

RT на русском08:10

Набиуллина объяснила спрос россиян на наличные расчеты

Российская газета07:54

В ЦБ назвали преимущества наличных денег

Lenta.ru06:32

Набиуллина назвала препятствие для исчезновения банковских карт

РБК05:43

Глава ЦБ уверена, что традиционные платежные инструменты никуда не исчезнут, так как страны не готовы к обмену биометрией

Финмаркет05:41

Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

РИА Новости05:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался

Газета.Ru 06:12
Здоровье

Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Второе место заняла Якутия, где коэффициент заболеваемости составил 23 случая на 10 тыс. взрослого населения - всего это больше тысячи человек, уточняет издание.
Газета.Ru 03:12
Политика

Песков оценил идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите СНГ.
Вечерняя Москва 06:08
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Кино

Marvel может снять женское супергеройское кино

Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Газета.Ru вчера в 02:55
Здоровье

Ребенка с тремя ногами прооперировали в Москве

Известия 07:15
Политика

В Европе ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев

С начала войны в Сирии Турция превратилась в буферную зону, где останавливаются беженцы. Такова была договоренность с Евросоюзом.
Аргументы недели 08:38
Происшествия

Адвокат Голунова попросил ГП передать материалы на полицейских в ФСБ

Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин попросил Генпрокуратуру передать материалы проверки в отношении сотрудников полиции, которые задерживали журналиста, в управление «М» ФСБ.
News.ru 04:13
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 09 октября в 07:00
Политика

Вован и Лексус разыграли сенатора США Линдси Грэма

Газета.Ru 06:36
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением

Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру 08:00
Шоу-бизнес

Надежда Грановская продемонстрировала идеальную растяжку

Знаменитость продемонстрировала фанатам идеальную растяжку, занимаясь на балетном станке.
Актуальные Новости 06:54
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Шоу-бизнес

Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану

Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Шоу-бизнес

Врач прокомментировал диагноз Заворотнюк

Доктор медицинских наук Андрей Соколов рассказал, что распространяющаяся в Сети информация о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, не совсем корректна, так как такого диагноза нет.
Утро.ru вчера в 12:59
Происшествия

В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту

Российская газета 08:30
Кино

Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

РИА Новости 08:13
Общество

МВД планирует штрафовать родителей за их курящих детей

Согласно документу, подписанному главой МВД Владимиром Колокольцевым, Роспотребнадзор в срок до 23 октября обязан направить в Министерство юстиции поправки к закону об административных правонарушениях, в соответствии с которыми родители должны нести ответственность за курение несовершеннолетних.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 04:37
Общество

Навальный рассказал о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Коммерсантъ 06:43
Шоу-бизнес

Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Культура

Путин одобрил концепцию развития Стрелки в Нижнем Новгороде

Гипер НН 03:01
Футбол

Сборная России разгромила шотландцев. Дзюба отличился дублем

Два гола принес сборной зенитовец Артем Дзюба, по одному - Магомед Оздоев и Александр Головин.
47 новостей вчера в 16:46
Происшествия

СКР попросил помочь в поисках серийного убийцы пенсионерок

Интерфакс 03:30
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости вчера в 08:24
Интернет

Суперкомпьютер Google уничтожит Bitcoin. На самом деле нет

Google не сможет уничтожить криптовалюты при помощи своего суперкомпьютера, заявил авторитетный эксперт Андреас Антонопулос.
РБК 08:16
Шоу-бизнес

Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за ситуации с Заворотнюк

Джигурда отметил, что до этого они с Анисиной думали воспользоваться ЭКО, но после того, как стало известно о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, возникновение которой некоторые связывают с проведением искусственного оплодотворения, звездная пара передумала.
Народные новости 03:25
Происшествия

Злоумышленник напал с ножом на людей в ТЦ в Манчестере

В ТЦ Arndale в Манчестере эвакуировали посетителей после того, как один из мужчин напал с ножом на несколько человек.
РЕН ТВ 07:06
Армия и оружие

Турчинов пообещал, что жители Донбасса будут «плакать и аплодировать»

В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».
ФАН 06:16
Политика

Зеленский заявил об аллергии на слово «капитуляция»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об аллергии на слово «капитуляция», заверив, что национальные интересы страны в ходе урегулирования конфликта в Донбассе не будут сданы.
RT на русском 09:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное