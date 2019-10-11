Экономика
Lenta.ruВ ЦБ назвали преимущества наличных денег
Несмотря на удобство современных финансовых технологий, традиционные инструменты вроде наличных денег и банковских карт из использования не пропадут. Такое заявление сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.
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Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Второе место заняла Якутия, где коэффициент заболеваемости составил 23 случая на 10 тыс. взрослого населения - всего это больше тысячи человек, уточняет издание.
Политика
Песков оценил идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите СНГ.
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Кино
Marvel может снять женское супергеройское кино
Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Здоровье
Ребенка с тремя ногами прооперировали в Москве
Политика
В Европе ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев
С начала войны в Сирии Турция превратилась в буферную зону, где останавливаются беженцы. Такова была договоренность с Евросоюзом.
Происшествия
Адвокат Голунова попросил ГП передать материалы на полицейских в ФСБ
Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин попросил Генпрокуратуру передать материалы проверки в отношении сотрудников полиции, которые задерживали журналиста, в управление «М» ФСБ.
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Политика
Вован и Лексус разыграли сенатора США Линдси Грэма
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением
Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
Шоу-бизнес
Надежда Грановская продемонстрировала идеальную растяжку
Знаменитость продемонстрировала фанатам идеальную растяжку, занимаясь на балетном станке.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Шоу-бизнес
Врач прокомментировал диагноз Заворотнюк
Доктор медицинских наук Андрей Соколов рассказал, что распространяющаяся в Сети информация о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, не совсем корректна, так как такого диагноза нет.
Происшествия
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту
Кино
Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Общество
МВД планирует штрафовать родителей за их курящих детей
Согласно документу, подписанному главой МВД Владимиром Колокольцевым, Роспотребнадзор в срок до 23 октября обязан направить в Министерство юстиции поправки к закону об административных правонарушениях, в соответствии с которыми родители должны нести ответственность за курение несовершеннолетних.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
Футбол
Сборная России разгромила шотландцев. Дзюба отличился дублем
Два гола принес сборной зенитовец Артем Дзюба, по одному - Магомед Оздоев и Александр Головин.
Происшествия
В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ
Интернет
Суперкомпьютер Google уничтожит Bitcoin. На самом деле нет
Google не сможет уничтожить криптовалюты при помощи своего суперкомпьютера, заявил авторитетный эксперт Андреас Антонопулос.
Шоу-бизнес
Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за ситуации с Заворотнюк
Джигурда отметил, что до этого они с Анисиной думали воспользоваться ЭКО, но после того, как стало известно о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, возникновение которой некоторые связывают с проведением искусственного оплодотворения, звездная пара передумала.
Происшествия
Злоумышленник напал с ножом на людей в ТЦ в Манчестере
В ТЦ Arndale в Манчестере эвакуировали посетителей после того, как один из мужчин напал с ножом на несколько человек.
Армия и оружие
Турчинов пообещал, что жители Донбасса будут «плакать и аплодировать»
В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».
Политика
Зеленский заявил об аллергии на слово «капитуляция»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об аллергии на слово «капитуляция», заверив, что национальные интересы страны в ходе урегулирования конфликта в Донбассе не будут сданы.