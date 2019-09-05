Экономика
Российская газетаВ ЦБ рассказали, кто чаще становится жертвой мошеннических лотерей
Жертвами мошенников, организовывающих лотереи, чаще всего становятся мужчины среднего возраста, причем с опытом работы в силовых структурах. Столь неожиданное заявление сделал первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
Политика
О чём Путин и другие лидеры говорили на пленарном заседании ВЭФ
Во Владивостоке состоялось пленарное заседание Восточного экономического форума, на котором выступили президент России Владимир Путин и лидеры Индии, Японии, Малайзии и Монголии.
RT на русском 11:32
Политика
МЭР ответило на заявление Мутко по работе с пострадавшими от паводка
Министерство экономического развития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко, который указал на задержку выплат пострадавшим от наводнения предпринимателям Иркутской области.
Российская газета 16:46
Здоровье
О продуктах, которые помогают помолодеть
MedikForum.ru вчера в 19:43
Политика
Аксёнов посоветовал Зеленскому приехать в Крым
Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров и посмотреть, что там происходит, а также пообщаться с местными жителями.
RT на русском 17:12
Музыка
Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь 15:12
Гаджеты
Впервые с 2016 года Apple выпустит бюджетный iPhone
Стоит отметить, что новая модель станет первой бюджетной после выхода в 2016 году iPhone SE, чья начальная цена составляла 399 долларов. название новой модели и её цена пока неизвеста.
Neva.Today вчера в 09:23
Происшествия
Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального
Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо».
Ведомости 15:46
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в подготовке вторжения
Спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в подготовке ко вторжению на Украину.
Известия 16:03
Политика
Путин предупредил Буша о терактах 11 сентября, заявил экс-аналитик ЦРУ
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Армия и оружие
ФСБ сообщила о производстве отравляющих веществ афганскими боевиками
Террористы организовали производство отравляющих веществ в труднодоступных районах Афганистана.
Известия 04:12
Политика
Навальный призывает москвичей принять участие в «Умном голосовании»
В округе 5, где к участию в выборах в Мосгордуму не допустили Дмитрия Гудкова, на сайте предлагают проголосовать за Анастасию Удальцову, идущую от КПРФ, в округе 37, где была не допущена «яблочница» Елена Русакова, предлагается отдать свои голоса за ещё одного КПРФовца, действующего заместителя председателя Мосгордумы Николая Губенко.
CBS Media 12:03
Армия и оружие
ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года
По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Единоборства
Шлеменко уступил Ханикатту на турнире во Владивостоке
На турнире Roscongress Vladivostok Combat Night, который проходит в рамках Дальневосточного экономического форума, россиянин проиграл единогласным решением судей.
Вести.Ru 14:51
Гаджеты
Honor представил новый смартфон Honor 20s
Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Гаджеты
Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp
Компания HMD Global, которая впервые присутствует на берлинской выставке IFA, представила сразу пять новых устройств.
Российская газета 12:20
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском вчера в 10:36
Политика
Медведчук захотел встретиться с Путиным
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке.
Газета.Ru 03:23
Политика
Путин проверит строительство космодрома «Восточный»
Президент России Владимир Путин 6 сентября побывает на космодроме «Восточный» и посмотрит, как строятся новые объекты, сообщает 5 сентября пресс-служба Кремля.
REGNUM 08:30
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится»
Умер Юрий Петерсон - первый исполнитель известнейшей в СССР песни "Снег кружится", об этом Накануне.RU по телефону сообщили в окружении певца.
Накануне.Ru 15:25
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Шоу-бизнес
Виторганы после рождения дочки: «У нас телефон разрывается!»
О возможном расширении клана Виторганов пошли разговоры еще несколько недель назад.
Мир новостей 03:54
Космос
Авторы первой фотографии черной дыры получили $3 млн
Телеканал 360° 13:58
Экономика
Росстат вновь зафиксировал дефляцию в России
Потребительские цены в России за период с 27 августа по 2 сентября снизились в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM вчера в 09:18
Происшествия
В Мурманске школьники осквернили мемориал
Вчера вечером в Росляково малолетние школьники нанесли надписи на мемориал – памятный знак, расположенный возле ДК «Судоремонтник».
Мурманский вестник 08:38
Культура
Скончался автор монумента «Разорванное кольцо» Константин Симун
В ночь на 5 сентября на 85-м году жизни в США скончался известный петербургский скульптор-монументалист Константин Симун.
МР7.ру 05:57
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Финансы
Российские банки сворачивают депозитные программы в евро
На российском банковском рынке фактически не осталось вкладов в евро. У большинства кредитных организаций их доходность минимальна — 0,01%.
Век 03:50