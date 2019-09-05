Экономика

РБКРБКВ ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей

Представитель регулятора пояснил, что речь идет об участии в фиктивной лотерее. Чаще всего ее жертвами становятся люди в возрасте старше 50 лет либо мужчины в среднем возрастном диапазоне.
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