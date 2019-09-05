Экономика
РБКВ ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей
Представитель регулятора пояснил, что речь идет об участии в фиктивной лотерее. Чаще всего ее жертвами становятся люди в возрасте старше 50 лет либо мужчины в среднем возрастном диапазоне.
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Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Происшествия
Задержан капитан затонувшего в Крыму катера
Известия 05:24
Политика
Помпео призвал Украину обновить нормандский формат
Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео отметил, что США полагаются на стремление новых украинских властей обновить нормандский формат переговоров, а США активно помогают искать верные решения.
Вечерний курьер 04:38
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 11:36
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины продемонстрировали трюки в Балтийском море
Сегодня супруг Аллы Пугачевой разместил в Instagram ролик, на котором ребята продемонстрировали трюки в Балтийском море.
OAnews 06:11
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Интерфакс 04:05
Экономика
ЦБ отчитался о первых итогах проектного финансирования в Татарстане
В Татарстане по состоянию на 26 августа банки заключили с застройщиками 14 договоров в рамках проектного финансирования.
TatCenter вчера в 09:20
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Гаджеты
Nokia представила на IFA пять новинок
В число новинок вошли смартфоны с тройной камерой Nokia 7.2 и Nokia 6.2, а также три кнопочных телефона: защищенный по армейским стандартам Nokia 800 Tough, "раскладушка" Nokia 2720 Flip и простой Nokia 110.
Вести.Хайтек вчера в 14:15
Политика
Путин пошутил про тещу на встрече с общественниками
Телеканал 360° 05:49
Финансы
ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 б. п.— с 7,25% до 7,00% годовых. Понижение ставки произошло третий раз за год.
Коммерсантъ 06:34
Авто
В России продажи автомобилей снова снизились
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе в России было продано 145 545 единиц легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта – на 1,3% меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 03:13
Происшествия
На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
В конце августа троим сотрудникам полиции Екатеринбурга было предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Известия 06:26
Политика
Болгарский МИД не считает советский народ освободителем Европы
МИД Болгарии призвал Россию перестать считать борьбу советского народа с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Общественное телевидение России 04 сентября в 11:58
Наука
Исследователи описали, как кофе, сигареты и алкоголь влияют на качество сна
Четырнадцать лет специалисты из Флоридского атлантического университета и Гарвардской медицинской школы наблюдали за изменениями режима их сна и следили за потреблением кофе, алкогольных напитков и курением сигарет.
Naked Science 03 сентября в 20:02
Кино
Человек-паук больше не появится в новых фильмах Marvel
Астрахань FM 04:10
Политика
В конгрессе США выступили против возвращения России в G7
Члены Конгресса США выступили против возвращения России в "Большую семерку" (G7) до тех пор, пока продолжается конфликт на Донбассе и Крым включен в состав российского государства.
Газета.Ru 01:37
Общество
Основным владельцем КВН стал сын Маслякова
Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (АМиК, объединению принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных СПАРК.
РБК 05:54
Футбол
24 года назад Рене Игита вошел в историю. Вы помните «удар скорпиона»?
Игра завершилась со счетом 0:0. Впоследствии Игита, проведший всю карьеру в Южной Америке, неоднократно повторял «удар скорпиона», в том числе и после завершения профессиональной карьеры.
Спорт-Экспресс 06:17
Экономика
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
Запуск льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке одобрил российский президент Владимир Путин.
Pravda.Ru вчера в 05:00