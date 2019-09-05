Экономика
РБКВ ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей
Представитель регулятора пояснил, что речь идет об участии в фиктивной лотерее. Чаще всего ее жертвами становятся люди в возрасте старше 50 лет либо мужчины в среднем возрастном диапазоне.
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Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Финансы
Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых, что укладывается в политику планомерного смягчения, но затем возьмет паузу.
BFM.ru 08:41
Технологии
Telegram разрешил пользователям скрывать номера телефонов
Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свои номера телефонов. Об этом сообщается в блоге мессенджера.
Дождь 06:11
Общество
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
Российская газета вчера в 22:30
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru 06:57
Футбол
Во ФСИН рассказали о поведении Кокорина и Мамаева
Уралинформбюро 03 сентября в 00:12
Наука
В Японии обнаружен полный скелет нового вида гадрозавра
Во время проведения археологических раскопок на территории острова Хоккайдо учёные обнаружили полный скелет ранее неизвестного науке вида гадрозавра.
Актуальные Новости 08:11
Общество
Сын Маслякова стал основным владельцем КВН
Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Ведомости 03:49
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Политика
Хакеры взломали базу данных партии экс-канцлера Австрии Курца
В промежуточном отчете экспертов компании CyberTrap, нанятой АНП для расследования, сообщается, что пока невозможно утверждать, кто точно стоял за атакой.
РИА Новости 05:53
Политика
Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина
Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
Экономика
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Политика
Россия осудила Болгарию за критику вклада СССР в победу над нацизмом
Ранее в МИД Болгарии не поддержали тезис о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма В официальном сообщении ведомства говорится, что "советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах".
Телеканал 360° 04 сентября в 00:44
Политика
Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru 08:37
Политика
Порошенко снова не явился на допрос в Госбюро Украины
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по открытым в его отношении уголовным делам.
Коммерсантъ 04:33
Футбол
Бензема заявил, что играл ключевую роль в связке с Роналду и Бэйлом
Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о роли каждого футболиста в ставшей знаменитой связке BBC (Бензема, Бэйл, Роналду).
Sport24.ru 04:00
Хоккей
Ближайший матч «Салавата Юлаева» начнётся с минуты молчания
Фото: sport.bigmir.net Президент КХЛ объявил, что все матчи регулярного чемпионата, которые состоятся 7-го сентября, начнутся с минуты молчания.
Телеканал UTV 08:27
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Теннис
С. Уильямс назвала самых сложных соперниц в своей карьере
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о теннисистках, с которыми ей было сложнее всего играть в ходе карьеры.
Чемпионат 08:40
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Происшествия
Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области
ТАСС 04 сентября в 11:33
Игры
Авторы This is the Police анонсировали спин-офф Rebel Cops
Компания THQ Nordic и студия Weappy анонсировали Rebel Cops.
News.ru 08:20
Музыка
Посвященный новой песне Боярского флешмоб охватил петербуржцев
Жители Санкт-Петербурга присоединяются к новому челленджу, который стартовал после выхода в свет новой песни Михаила Боярского "Хорошего Питера".
РЕН ТВ 04:25
Театры
Мурманскую область посетит министр культуры Владимир Мединский
6 сентября столицу Заполярья посетит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Невские Новости 04 сентября в 13:00
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Происшествия
В Крыму женщину с затонувшего катера нашли мертвой
Московский Комсомолец 07:07