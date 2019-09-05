Представитель регулятора пояснил, что речь идет об участии в фиктивной лотерее. Чаще всего ее жертвами становятся люди в возрасте старше 50 лет либо мужчины в среднем возрастном диапазоне.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Финансы Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых, что укладывается в политику планомерного смягчения, но затем возьмет паузу.

Технологии Telegram разрешил пользователям скрывать номера телефонов Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свои номера телефонов. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

Политика Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.

Наука В Японии обнаружен полный скелет нового вида гадрозавра Во время проведения археологических раскопок на территории острова Хоккайдо учёные обнаружили полный скелет ранее неизвестного науке вида гадрозавра.

Общество Сын Маслякова стал основным владельцем КВН Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Политика Хакеры взломали базу данных партии экс-канцлера Австрии Курца В промежуточном отчете экспертов компании CyberTrap, нанятой АНП для расследования, сообщается, что пока невозможно утверждать, кто точно стоял за атакой.

Политика Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.

Происшествия Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа» Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.

Политика Россия осудила Болгарию за критику вклада СССР в победу над нацизмом Ранее в МИД Болгарии не поддержали тезис о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма В официальном сообщении ведомства говорится, что "советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах".

Политика Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.

Политика Порошенко снова не явился на допрос в Госбюро Украины Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по открытым в его отношении уголовным делам.

Футбол Бензема заявил, что играл ключевую роль в связке с Роналду и Бэйлом Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о роли каждого футболиста в ставшей знаменитой связке BBC (Бензема, Бэйл, Роналду).

Хоккей Ближайший матч «Салавата Юлаева» начнётся с минуты молчания Фото: sport.bigmir.net Президент КХЛ объявил, что все матчи регулярного чемпионата, которые состоятся 7-го сентября, начнутся с минуты молчания.

Армия и оружие РБК публикует фото погибших в Сирии военных Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.

Теннис С. Уильямс назвала самых сложных соперниц в своей карьере 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о теннисистках, с которыми ей было сложнее всего играть в ходе карьеры.

Политика Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Музыка Посвященный новой песне Боярского флешмоб охватил петербуржцев Жители Санкт-Петербурга присоединяются к новому челленджу, который стартовал после выхода в свет новой песни Михаила Боярского "Хорошего Питера".

Театры Мурманскую область посетит министр культуры Владимир Мединский 6 сентября столицу Заполярья посетит министр культуры РФ Владимир Мединский.