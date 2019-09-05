Экономика

РБКРБКВ ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей

Представитель регулятора пояснил, что речь идет об участии в фиктивной лотерее. Чаще всего ее жертвами становятся люди в возрасте старше 50 лет либо мужчины в среднем возрастном диапазоне.
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В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

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В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошеннических лотерей

ТАССвчера в 13:07

В ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей

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В ЦБ назвали самых частых жертв мошеннических лотерей

RT на русскомвчера в 16:17

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Москва 24вчера в 11:13

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Коммерсантъвчера в 15:42

Центробанк: бывшие силовики становятся жертвами мошенников чаще остальных

URA.Ruвчера в 17:47
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Автоматически обработан 6981 источник, обновлено в 09:18, Вашингтон
Экономика

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