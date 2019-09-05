Экономика
РБКВ ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей
Наиболее часто на уловки мошенников, которые выманивают у своих жертв данные банковской карты, поддаются мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.Интерфакс11:07
Подробнее о событии
Показать все источники
«Вы не поверите»: В ЦБ рассказали, кто чаще других становится жертвами мошенников
Комсомольская правда16:21
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в подготовке вторжения
Спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в подготовке ко вторжению на Украину.
Известия 16:03
Космос
Авторы первой фотографии черной дыры получили $3 млн
Телеканал 360° 13:58
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Общество
Выселенный из пансионата в Сочи онкобольной переехал в новую квартиру
Житель Сочи Андрей Мартынов, которого накануне судебные приставы выселили из пансионата «Нептун», въехал в муниципальную квартиру по решению главы города Анатолия Пахомова, сообщает пресс-служба мэрии.
РБК 07:45
Происшествия
Опубликовано видео с места аварии вертолёта Ми-8 под Саратовом
Очевидцы сняли видео с места аварии вертолёта Ми-8, произошедшей 5 сентября в Саратовской области.
REGNUM 10:46
Армия и оружие
В Сирии погибли трое российских офицеров
В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.
Lenta.ru 09:36
Гаджеты
В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых sms-атак
По данным Check Point, уязвимости могли быть подвержены все смартфоны на Android, в том числе Huawei, LG, Sony.
Ведомости вчера в 22:25
Хоккей
Артемий Панарин заявил, что может остаться жить в США
Чемпионат 14:45
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 08:05
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Гаджеты
Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
РИА Новости 15:09
Путешествия
Назван самый посещаемый город мира в 2018 году
В прошлом году самым посещаемым городом мира стал Бангкок. Об этом сообщается в отчете Mastercard's 2018 Global Destination Cities Index.
Pravda.Ru 11:25
Гаджеты
IPhone может получить подэкранный Touch ID в 2020 году
Apple работает над технологией подэкранного сканера отпечатков пальцев.
News.ru 08:06
Общество
ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы
Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
Российская газета 06:10
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Происшествия
В Мурманске дети осквернили военный мемориал
Поводом для проверки стало опубликованное в сети видео, на котором видно, как дети разрисовывают военный мемориал баллончиком.
REGNUM 09:56
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Шоу-бизнес
Муж Ирены Понарошку объявил о разводе с ней
С декабря 2010 года телеведущая состоит в браке с 43-летним музыкантом Александром Листом, известным как DJ List.
Вокруг ТВ 04:17
Политика
Мутко раскритиковал Орешкина за игнорирование проблем подтопленцев
Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу Министерства экономического развития России за работу с предпринимателями, которые пострадали от паводков в Иркутской области.
Lenta.ru 13:31
Футбол
Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)
Сборная Испании в матче отборочного турнира Евро-2020 на выезде обыгрывает команду Румынии — 2:1. На 29-й минуте отличился защитник гостей Серхио Рамос, который забил 21-й гол за национальную команду.
Спорт-Экспресс 16:10
Футбол
Новичок ЦСКА Лукас Сантос прогулялся по Красной Площади
Спорт-Экспресс 09:40
Баскетбол
ФИБА обнародовала лучшие моменты сборной России на групповом этапе ЧМ
Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) опубликовала видеоролик с подборкой лучших моментов сборной России на групповом этапе Кубка мира, который проходит в Китае.
Чемпионат 07:47