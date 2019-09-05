Экономика

РБКРБКВ ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей

Наиболее часто на уловки мошенников, которые выманивают у своих жертв данные банковской карты, поддаются мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах.
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с чего всё началось

В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
Интерфакс11:07

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