Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.

с чего всё началось

Наиболее часто на уловки мошенников, которые выманивают у своих жертв данные банковской карты, поддаются мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах.

Экономика Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Футбол Гол Ананидзе помог Грузии сыграть вничью с Кореей Сборная Грузии в товарищеском матче сыграла вничью с командой Кореи — 2:2. Встреча прошла в Стамбуле (Турция).

Общество Количество жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек Не менее двадцати человек погибли на Багамских островах из-за прохождения урагана «Дориан», сообщает издание The Miami Herald со ссылкой на заявление главы Минздрава архипелага Дуэйна Сандза.

Политика Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.

Происшествия В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live» Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.

Политика За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности Биби пишет, что за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне президент России Владимир Путин позвонил Бушу-младшему и предупредил его о том, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, «чего-то давно готовившегося» и исходившего из Афганистана».

Политика На Украине через суд намерены закрыть телеканал NEWSONE Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд, чтобы лишить телеканал NEWSONE лицензии и закрыть его.

Политика Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке «Иран начнет третий этап по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки в пятницу», – передает ТАСС слова Роухани.

Музыка Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Советский музыкант, певец и мультиинструменталист Юрий Петерсон, бывший участник культовых ВИА "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя", скончался на 72-м году жизни 5 сентября.

Музыка Монеточка выложила в YouTube новый клип Российская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) выпустила новый клип — на песню «Нет монет».

Политика Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.

Общество Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.

Экономика Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен Производители удобрений, в собственности у которых — более 20 тыс. железнодорожных вагонов, вновь подняли тему высоких цен на цельнокатаные колеса (ЦКК).

Шоу-бизнес Никита Пресняков с женой отдыхают порознь Алена Краснова объяснила эту позицию в соцсети. Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова отправилась отдыхать в Турцию.

Политика Пенс на переговорах с Джонсоном поддержал выход Британии из ЕС Вице-президент США Майк Пенс на переговорах с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном поддержал выход Великобритании из Евросоюза, сообщил Белый дом по итогам прошедшей в Лондоне встречи.

Политика ЕС приостановил импорт украинских яблок и груш В Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) сообщили, что с 1 сентября 2019 импортёры фруктов в странах ЕС приостановили закупки яблок и груш с Украины и других стран, не входящих в Евросоюз.

Политика Кузнецова рассказала о процессе возвращения российских детей из Сирии Работа по возвращению детей-граждан РФ из Сирии будет вестись во многом по образцу деятельности по возвращению детей из Ирака, хотя уровень сложности уже другой, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Теннис Надаль стал последним полуфиналистом US Open Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).