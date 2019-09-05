Экономика

РБКРБКВ ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей

Наиболее часто на уловки мошенников, которые выманивают у своих жертв данные банковской карты, поддаются мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах.
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Центробанк: бывшие силовики становятся жертвами мошенников чаще остальных

URA.Ruвчера в 17:47

В ЦБ назвали самых частых жертв мошеннических лотерей

RT на русскомвчера в 16:17

ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей

Коммерсантъвчера в 15:42

В ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей

РБКвчера в 14:09

В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошеннических лотерей

ТАССвчера в 13:07

В ЦБ описали жертв мошенничества с фиктивной лотереей

Москва 24вчера в 11:13

В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Интерфаксвчера в 11:07
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Общество

Греф призвал отменить экзамены в школах

Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ вчера в 01:34
Футбол

Суд согласился освободить Кокорина и Мамаева по УДО

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и бывшего нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:56
Политика

В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран

Находящаяся с визитом в Китае канцлер Германии Ангела Меркель сидя прослушала гимны двух стран и заставила журналистов снова говорить о своем здоровье, пишет в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости».
Известия 00:34
Политика

Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Политика

Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»

После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный".
Российская газета 02:47
Гаджеты

Sony представила специальную версию Walkman к юбилею плеера

Специальная модель цифрового аудиоплеера Walkman была представлена компанией Sony на международной выставке электроники IFA в Берлине.
Известия 00:42
Единоборства

Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье

Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Происшествия

После обрушения здания в Подмосковье разобрано 70 кубометров завалов

После обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания в посёлке Новая Шурма под Сергиевым Посадом в Московской области разобрано 70 кубометров завалов.
RT на русском 02:50
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Политика

КПРФ узнала о возможности повышения пенсионного возраста до 70 лет

В правительстве РФ создана рабочая группа для подготовки нового этапа пенсионной реформы, который предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет, сообщает депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
URA.Ru 01:53
Здоровье

Прокуратура начала проверку после жалобы пермских врачей

Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту опубликованной в интернете информации о несоблюдении трудовых прав врачей городской больницы (ГКБ) № 6 в городе Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
РИА Новости 02:53
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Политика

Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко

Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51
Наука

В Китае обнаружены следы мокрицы возрастом более полумиллиарда лет

На территории юга Китая местными учеными совместно с коллегами из Соединенных Штатов Америки были обнаружены следы червеобразного существа, возраст которого составляет около 550 миллионов лет.
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер

Lenta.ru вчера в 08:14
Политика

Путин предлагал США покупать гиперзвуковое оружие у РФ

News.ru вчера в 06:42
Политика

Путин согласился поехать мыть золото на Колыму

Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.
Lenta.ru 02:28
Экономика

«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга

Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Политика

Россия ответила на представление Японии из-за нового завода на Курилах

Известия 00:17
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Известия 01:57
Экономика

Глава Минпромторга назвал причину спада продаж новых авто в РФ

Глава Минпромторга России Денис Мантуров считает, что основной причиной спада продаж новых машин на российском авторынке стало снижение реальных доходов населения.
REGNUM 00:57
Здоровье

Электронные сигареты спровоцировали вспышку легочных заболеваний

Оказалось, что 90% пострадавших от легочных и респираторных заболеваний в Америке курили электронные сигареты со смесями, содержащими тетрагидроканнабинол – активное вещество марихуаны.
Сибмеда 00:18
Политика

Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

РИА Новости 00:28
Теннис

Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 21:58
Политика

Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

РБК 01:32
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Политика

Путин о расширении маткапитала: важно – чтобы деньги «не стырили»

Президент РФ Владимир Путин призвал правительство рассмотреть вопрос о расширении возможностей использования материнского капитала.
REGNUM 02:08
Политика

Брат Бориса Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по Brexit

Джо Джонсон - младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - объявил об уходе из парламента, а также с поста министра по делам университетов и науки.
Российская газета вчера в 17:51
Кино

Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании

Аргументы и Факты вчера в 20:20
Музыка

В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык

Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33
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