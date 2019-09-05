Экономика
РБКВ ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей
Наиболее часто на уловки мошенников, которые выманивают у своих жертв данные банковской карты, поддаются мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах.
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Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ вчера в 01:34
Футбол
Суд согласился освободить Кокорина и Мамаева по УДО
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и бывшего нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:56
Политика
В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран
Находящаяся с визитом в Китае канцлер Германии Ангела Меркель сидя прослушала гимны двух стран и заставила журналистов снова говорить о своем здоровье, пишет в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости».
Известия 00:34
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Политика
Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный".
Российская газета 02:47
Гаджеты
Sony представила специальную версию Walkman к юбилею плеера
Специальная модель цифрового аудиоплеера Walkman была представлена компанией Sony на международной выставке электроники IFA в Берлине.
Известия 00:42
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Происшествия
После обрушения здания в Подмосковье разобрано 70 кубометров завалов
После обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания в посёлке Новая Шурма под Сергиевым Посадом в Московской области разобрано 70 кубометров завалов.
RT на русском 02:50
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Политика
КПРФ узнала о возможности повышения пенсионного возраста до 70 лет
В правительстве РФ создана рабочая группа для подготовки нового этапа пенсионной реформы, который предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет, сообщает депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
URA.Ru 01:53
Здоровье
Прокуратура начала проверку после жалобы пермских врачей
Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту опубликованной в интернете информации о несоблюдении трудовых прав врачей городской больницы (ГКБ) № 6 в городе Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
РИА Новости 02:53
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Политика
Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко
Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51
Наука
В Китае обнаружены следы мокрицы возрастом более полумиллиарда лет
На территории юга Китая местными учеными совместно с коллегами из Соединенных Штатов Америки были обнаружены следы червеобразного существа, возраст которого составляет около 550 миллионов лет.
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер
Lenta.ru вчера в 08:14
Политика
Путин предлагал США покупать гиперзвуковое оружие у РФ
News.ru вчера в 06:42
Политика
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.
Lenta.ru 02:28
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
Экономика
Глава Минпромторга назвал причину спада продаж новых авто в РФ
Глава Минпромторга России Денис Мантуров считает, что основной причиной спада продаж новых машин на российском авторынке стало снижение реальных доходов населения.
REGNUM 00:57
Здоровье
Электронные сигареты спровоцировали вспышку легочных заболеваний
Оказалось, что 90% пострадавших от легочных и респираторных заболеваний в Америке курили электронные сигареты со смесями, содержащими тетрагидроканнабинол – активное вещество марихуаны.
Сибмеда 00:18
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
РИА Новости 00:28
Теннис
Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 21:58
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Политика
Путин о расширении маткапитала: важно – чтобы деньги «не стырили»
Президент РФ Владимир Путин призвал правительство рассмотреть вопрос о расширении возможностей использования материнского капитала.
REGNUM 02:08
Политика
Брат Бориса Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по Brexit
Джо Джонсон - младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - объявил об уходе из парламента, а также с поста министра по делам университетов и науки.
Российская газета вчера в 17:51
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Музыка
В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33