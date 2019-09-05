Экономика
Банки.руВ ЦБ назвали силовиков самыми частыми жертвами мошеннических лотерей
Еще одной популярной схемой телефонного мошенничества Сычев назвал звонки с сообщением о якобы приостановленной мошеннической операции по карте. От этой схемы чаще всего страдают люди в экономически активном возрасте (32—48 лет), а не пенсионеры, отметил куратор ФинЦЕРТа.
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Происшествия
Адвокат рэпера A$AP Rocky получил огнестрельные ранения в Швеции
Адвокат американского рэпера A$AP Rocky Хенрик Олссон Лилджа во время пребывания в Швеции получил огнестрельные ранения.
Газета.Ru 17:38
Политика
Путин поручил дополнительно помочь пострадавшим от паводка в Приамурье
Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка в Приамурье, сообщается на сайте Кремля.
РБК 14:24
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru 11:40
Политика
США введут дополнительные ограничения денежных переводов на Кубу
Минфин США ужесточит ограничения на денежные переводы на Кубу с 9 октября, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 18:45
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья США
Ураган "Дориан" в пятницу утром обрушился на песчаные барьерные острова у побережья Северной Каролины.
Российская газета 18:55
Политика
Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru 08:37
Происшествия
«Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов
Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).
РБК 19:40
Футбол
Как сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020
К матчу квалификации на чемпионат Европы - 2020 против Шотландии Россия подходила, будучи на втором месте в группе I. До этого подопечные Станислава Черчесова одержали три победы и потерпели одно поражение, что позволило им занести в свой актив девять очков.
Газета.Ru 17:12
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ
Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей вчера в 06:28
Политика
Кравчук назвал главную ошибку политиков Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку, которую совершают украинские политики. Об этом сообщает "112 Украина".
Газета.Ru 18:41
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:47
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем
Газета.Ru 17:22
Шоу-бизнес
Певица Натали показала, как получить на фото длинные ноги
Певица Натали показала своим подписчикам в Instagram «магию фото». Она выложила два снимка из фотосессии для клипа «Я без оружия».
Телепрограмма 07:32
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
Футбол
Монк возглавил «Шеффилд Уэнсдей»
«Шеффилд Уэнсдей», выступающий во втором английском дивизионе, объявил о назначении Гарри Монка новым главным тренером.
Спорт-Экспресс 12:39
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Игры
Хидео Кодзима признался, что даже он не понимает Death Stranding
Журналистам Financial Times удалось взять интервью у Хидео Кодзимы, но с интересным условием — оно не будет сосредоточено на Death Stranding.
Игромания.ру 15:26
Футбол
Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:57
Экономика
Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов
Сервис планирует работать без наценок, то есть стоимость товара будет такой же, как и в магазине, а время доставки составит два часа.
РБК вчера в 17:02
Наука
Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП
Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science 07:59
Авто
Илон Маск пошутил над названием нового электрокара Porsche
Глава Tesla Илон Маск сыронизировал над названием нового электрокара Porsche Taycan.
AutoNews 04:54
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:12
Политика
Глава МИД Швеции объявила об уходе в отставку
Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём объявила о своём уходе в отставку. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
RT на русском 10:43
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.
Известия 16:07