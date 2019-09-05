Экономика

Банки.руБанки.руВ ЦБ назвали силовиков самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Еще одной популярной схемой телефонного мошенничества Сычев назвал звонки с сообщением о якобы приостановленной мошеннической операции по карте. От этой схемы чаще всего страдают люди в экономически активном возрасте (32—48 лет), а не пенсионеры, отметил куратор ФинЦЕРТа.
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В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Интерфаксвчера в 11:07

В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошеннических лотерей

ТАССвчера в 13:07

В ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей

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Почему жертвами фальшивых лотерей становятся люди в погонах

Комсомольская правда10:30

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Москва 24вчера в 11:13

ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей

Коммерсантъвчера в 15:42
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