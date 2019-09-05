Экономика

Банки.руБанки.руВ ЦБ назвали силовиков самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Еще одной популярной схемой телефонного мошенничества Сычев назвал звонки с сообщением о якобы приостановленной мошеннической операции по карте. От этой схемы чаще всего страдают люди в экономически активном возрасте (32—48 лет), а не пенсионеры, отметил куратор ФинЦЕРТа.
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В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Интерфаксвчера в 11:07

В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошеннических лотерей

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В ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей

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В ЦБ описали жертв мошенничества с фиктивной лотереей

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Центробанк: бывшие силовики становятся жертвами мошенников чаще остальных

URA.Ruвчера в 17:47
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Бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества, предъявлено новое обвинение по ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК (легализация денежных средств), заявил «Ведомостям» его адвокат Александр Аснис.
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Президент КХЛ заявил о прибыли в 3,6 млрд руб. за прошлый сезон

Доход Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за сезон-2018 / 19 по сравнению с предыдущим чемпионатом увеличился почти на 600 млн и достиг 3,6 млрд руб. Об этом после заседания совета директоров заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
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Многодетную россиянку задушили и закопали в Белоруссии

Мужчина ударил знакомую, после чего стал душить. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник закопал тело около границы дачного участка.
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На северо-востоке Москвы открылся новый транспортно-пересадочный узел, соединяющий Ярославское направление железной дороги с МЦК.
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