Экономика
Банки.руВ ЦБ назвали силовиков самыми частыми жертвами мошеннических лотерей
Еще одной популярной схемой телефонного мошенничества Сычев назвал звонки с сообщением о якобы приостановленной мошеннической операции по карте. От этой схемы чаще всего страдают люди в экономически активном возрасте (32—48 лет), а не пенсионеры, отметил куратор ФинЦЕРТа.
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Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Армия и оружие
СМИ назвали имена погибших в Сирии российских военнослужащих
РБК выяснил имена погибших в Сирии российских военнослужащих.
Коммерсантъ 09:29
Происшествия
Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области
Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице.
ТАСС 04 сентября в 11:33
Игры
Авторы This is the Police анонсировали спин-офф Rebel Cops
Компания THQ Nordic и студия Weappy анонсировали Rebel Cops.
News.ru 08:20
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Интернет
Соцсеть Facebook запустила сервис для знакомств
Сервис получил название Facebook Dating.
Клопс вчера в 14:28
Интернет
Facebook и Microsoft запускают конкурс по выявлению фейковых видео
Facebook для борьбы с фейковыми видео объединяется с Microsoft и учеными из Partnership on AI.
Новости Интернета вещей вчера в 18:42
Армия и оружие
Пустынный крейсер: БМП-1 превратили в многобашенную крепость в Сирии
Российская газета 08:45
Происшествия
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34
Российская газета 03:10
Политика
Двух бывших депутатов Верховной рады объявили в розыск
Депутаты Верховной рады VIII созыва от партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул и Дмитрий Колесников объявлены в розыск на Украине, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 6 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 05:47
Происшествия
Абызову предъявили новое обвинение
Бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества, предъявлено новое обвинение по ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК (легализация денежных средств), заявил «Ведомостям» его адвокат Александр Аснис.
Ведомости 09:40
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Финансы
Набиуллина назвала нереалистичными прогнозы Минэкономразвития
Прогнозы Минэкономразвития относительно темпов роста потребительского кредитования кажутся нереалистичными, заявила на брифинге в пятницу, 6 сентября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
News.ru 08:27
Футбол
Кадыров прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева по УДО
RT на русском 07:38
Баскетбол
Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
RT на русском 09:44
Авто
В России продажи автомобилей упали
32CARS.ru 03:05
Хоккей
Президент КХЛ заявил о прибыли в 3,6 млрд руб. за прошлый сезон
Доход Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за сезон-2018 / 19 по сравнению с предыдущим чемпионатом увеличился почти на 600 млн и достиг 3,6 млрд руб. Об этом после заседания совета директоров заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
РБК 09:03
Здоровье
Астраханская детская больница получила сертификат на медоборудование
Медики получили сертификат на 3 миллиона рублей, которые предназначены для покупки высокотехнологичного медицинского оборудования.
ГТРК Лотос 08:53
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Футбол
Семак отреагировал на УДО Кокорина
Газета.Ru 05:15
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Политика
Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США
Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру вчера в 11:14
Происшествия
Многодетную россиянку задушили и закопали в Белоруссии
Мужчина ударил знакомую, после чего стал душить. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник закопал тело около границы дачного участка.
РЕН ТВ 08:22
Общество
Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда
Российская газета 08:55
Транспорт
В Москве открылся новый ТПУ «Северянин»
На северо-востоке Москвы открылся новый транспортно-пересадочный узел, соединяющий Ярославское направление железной дороги с МЦК.
Российская газета 08:51