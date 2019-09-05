Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей

Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
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В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Интерфаксвчера в 11:07

В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошеннических лотерей

ТАССвчера в 13:07

В ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей

РБКвчера в 14:09

В ЦБ назвали самых частых жертв мошеннических лотерей

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Почему жертвами фальшивых лотерей становятся люди в погонах

Комсомольская правда10:30

В ЦБ описали жертв мошенничества с фиктивной лотереей

Москва 24вчера в 11:13

ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей

Коммерсантъвчера в 15:42
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4 июня стало известно, что власти США намерены провести антимонопольное расследование в отношении крупных корпораций, в том числе Google, Apple, Facebook и Amazon, решив выяснить, не злоупотребляют ли они рыночной властью.
Известия 10:10
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Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере

Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM 04 сентября в 15:17
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Накануне, комментируя проект соглашения между США и талибами, Ашраф Гани сказал, что оно является бессмысленным.
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Робот «Федор» вернулся на Землю

Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости 17:41
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Сборная России уступила Польше на Кубке мира

Сборная России потерпела поражение в матче второго группового этапа Кубка мира со сборной Польши.
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В США уже третий человек скончался от курения электронных сигарет

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Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом

На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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РИА Новости 14:27
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Прокуратура Пермского края начала проверку после жалобы врачей горбольницы (ГКБ) № 6 в городе Перми на несоблюдение трудовых прав, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
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Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
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Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
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Врачи оспорили миф о вреде соли

"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
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Журналист в статье, опубликованной в еженедельнике Myśl Polska, подчеркнул, что это приведет к возникновению пропасти между двумя странами как на государственном, так и на международном уровнях.
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Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова

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Число погибших при обрушении здания в Подмосковье возросло до 3

На месте обрушения части здания на территории бывшего детского лагеря, произошедшего в подмосковном Сергиевом Посаде, спасатели обнаружили под обломами тела еще двух погибших, после чего число жертв ЧП возросло до трех – ранее было обнаружено и извлечено тело одного погибшего рабочего.
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Вышедшего из банка мужчину ограбили у Павелецкого вокзала в Москве

Двое неизвестных женщин в центре Москвы напали на мужчину и ранили его из травматического оружия в тот момент, когда он выходил из банка.
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МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль

МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
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Android Auto предложили временно заменить другим приложением

В качестве временной альтернативы предлагается Google Assistant Driving Mode, это приложение имеет другую концепцию, но предоставляет водителю практически тот же набор функций.
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В шоу «Пятница с Региной» участниками станут звёздные пары

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Жирков вывел сборную России вперед в матче с Шотландией

Сборная России вышла вперед в матче с Шотландией. На 59-й минуте гол забил Юрий Жирков.
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Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".
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В Apple запустили тестовую веб-версию приложения Apple Music

Компания Apple запустила интернет-версию собственного музыкального сервиса Apple Music.
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