Общество

ИзвестияИзвестияВ ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.
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с чего всё началось

Телефон недоверия

Телефонные звонки из псевдобанков, с которыми столкнулись уже, наверное, миллионы россиян, окончательно стали главным видом махинаций со счетами банковских клиентов. "Средний чек" одной такой кражи составил 10-15 тысяч рублей.
Российская газета10:30

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В ЦБ назвали самый распространенный метод хищения денег со счетов

Взгляд.ру12:44

Сотрудник ЦБ назвал средний доход телефонных мошенников

News.ru13:02

В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

Известия13:00

Названа средняя сумма «добычи» телефонных мошенников

Lenta.ru14:10

В ЦБ рассказали, у кого мошенники чаще всего крадут деньги со счетов

РИА Новости12:15

Телефонные мошенники за один звонок в среднем крадут у россиян 10-15 тыс руб - ЦБ

ПРАЙМ12:12

Телефон недоверия

Российская газета10:30
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Экхофф ответила Резцовой по поводу медицинской поддержки

Спорт-Экспресс 10:41
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Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Реалом»

Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов выйдет в основном составе своей команды на матч 24-го тура Примеры с «Реалом».
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Происшествия

Мужчина в Подмосковье убил жену и покончил с собой на глазах у ребенка

РИА Новости 13:50
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Йоханнес Бе опубликовал забавный коллаж с Логиновым и Жакленом после гонки преследования

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе опубликовал в инстаграме отредактированную фотографию, на которой три пьющие чай девушки изображены с лицами тройки призеров гонки преследования на чемпионате мира в Антхольце — взявшего золото француза Эмильена Жаклена, финишировавшего вторым Бе и показавшего третий результат россиянина Александра Логинова.
Sport24.ru 14:13
Футбол

«Спартак» и «Локомотив» завоевали медали клубного чемпионата мира

РИА Новости 11:29
Шоу-бизнес

Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж

RuNews24.ru 05:58
Общество

В РПЦ признали оскорбительными слова Смирнова о гражданских женах

Заместитель управляющего делами Московской патриархии, архиерей РПЦ Савва (в миру Сергей Тутунов) в своем Telegram-канале признал оскорбительными слова протоиерея Димитрия (Смирнова), назвавшего гражданских жен бесплатными проститутками.
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Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
ТАСС 07:52
Музыка

Лидер Rammstein создал новую группу с русским матерным словом

Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
ToDay News Ufa вчера в 13:01
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Происшествия

Женщина и ребёнок погибли при пожаре в Ленинградской области

В Ленинградской области в доме на территории одного из садоводств в Кингисеппском районе произошёл пожар, в результате которого погибли два человека.
RT на русском 12:57
Политика

Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Lenta.ru 14 февраля в 15:07
Общество

В Китае начали производить возможное лекарство от коронавируса

Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.
Известия 13:37
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении самолета на юге Франции

Известия 12:37
Армия и оружие

Перечислены преимущества новой перспективной российской торпеды

Профиль вчера в 04:50
Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews 11:18
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС 12:30
Политика

Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку

Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
Вестник Кавказа 06:33
Спорт

Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования на «Ски Туре»

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на «Ски Туре» в шведском Эстерсунде.
Коммерсантъ 09:32
Гаджеты

HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android

Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
ToDay News Ufa 13:25
Авто

Новый Volkswagen Polo впервые замечен в РФ

По всей видимости, новый Polo прибыл в РФ прямо из Германии, на авто можно заметить немецкие номера с кодом Брауншвейга – города, где находится одно из предприятий Volkswagen по выпуску комплектующих.
CarsWeek.ru вчера в 15:24
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews 13:20
Армия и оружие

Боевики бросили в бой захваченный Т-90 сирийской армии

Захваченный недавно боевиками Т-90, принадлежавший сирийской армии, в настоящее время воюет уже против своих бывших владельцев.
Вестник Мордовии 10:40
Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК 09:36
Футбол

Сергей Семак: Футболист должен просеивать личную жизнь, прежде чем что-то афишировать в своих соцсетях

О вине Еще в Краснодарском крае есть много очень хороших виноградников.
Фонтанка.Ру 01:25
Энергетика

Кувейт и Саудовская Аравия начнут добычу нефти в нейтральной зоне

Кувейт и Саудовская Аравия начнут в воскресенье экспериментальную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи", расположенных в нейтральной зоне на границе двух стран.
ТАСС 13:39
Экономика

Работающих пенсионеров ограничат в возможности снятия пенсии

Работающих пенсионеров в 2020 году ждут изменения в плане обращения с накопительной частью пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск

Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Экономика сегодня 02:30
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге в понедельник

РИА Новости 09:36
Наука

Ученые рассказали, почему мозг беременных плохо адаптируется

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Cells, при недостатке кислорода, в мозгах беременных женщин, при активации аминокислот происходит сбой.
ToDay News Ufa вчера в 16:52
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