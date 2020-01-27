Экономика

ИзвестияИзвестияВ ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
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Регулятор обозначил «токсичные» территории в ОСАГО

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