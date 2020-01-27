Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.

В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

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