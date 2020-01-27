Экономика
ИзвестияВ ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО
Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
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Политика
Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками
Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.
Шоу-бизнес
Пропавшая в Мексике актриса Андрейченко вышла на связь
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко объяснила, почему была несколько дней без связи. Об этом она написала в своем Instagram.
Армия и оружие
Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии
"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.
Происшествия
Председателя ЖСК застрелили в Новосибирске
Председателя ЖСК застрелили в Новосибирске. Убит Олег Арчибасов, глава ЖСК «Залесский».
Общество
Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Здоровье
В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения новым типом коронавируса подтвердили в немецкой федеральной земле Баварии.
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь
Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.
Энергетика
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
В Астрахани 40-летний мужчина подозревается в регулярном сексуальном насилии над своей дочерью.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Происшествия
Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
Политика
РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выйдет замуж за Давида Манукяна
Телеведущая Ольга Бузова выйдет замуж за своего бойфренда Давида Манукяна.
Происшествия
В Челябинске умерла 13-летняя девочка
В одной из больниц Челябинска скончалась 13-летняя девочка.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Политика
Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Космос
Хаббл наблюдает пыльную галактику со сверхмассивным центром
Хаббл наблюдал это изображение в рамках исследования одного из самых известных обитателей Вселенной - черной дыры.
Происшествия
Горевший траулер в Охотском море ищут 11 судов
С рыболовецким судном «Энигма Астралис», загоревшимся в Охотском море, потерян контакт, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк откровенно рассказала о расставании с Брэдли Купером
Известная на весь мир супермодель с российскими корнями Ирина Шейк впервые прокомментировала свое расставание с американским актером Брэдли Купером.
Политика
Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе — эксперт
Польша десятилетиями выполняла роль проводника антироссийской политики США в Европе, однако в настоящее время эта модель отношений может прекратить своё существование.