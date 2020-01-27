Экономика
ИзвестияВ ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО
Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
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Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Политика
В США Верховный суд одобрил ужесточение правил выдачи грин-карт
Как сообщает газета The Washington Post, 27 января Верховный суд США одобрил планы Белого дома ужесточить правила выдачи грин-карт, (вида на постоянное жительство в США).
Футбол
«Ливерпуль» может сыграть с «Челси» в Кубке Англии
Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии.
Политика
Мишустин назначил новых заместителей глав Минкомсвязи и Минфина
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Людмилу Бокову заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Космос
Марсоход Curiosity временно обездвижен из-за сбоя программ
Сбой программного обеспечения (ПО) привел к временной невозможности выполнения программы исследований американским марсоходом Curiosity, 26 января сообщает пресс-служба NASA.
Космос
Астронавты МКС вышли в открытый космос для ремонта оборудования
Астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта магнитного альфа-спектрометра, прямая трансляция операции ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь
Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.
Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой
В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
PR-директор Натальи Андрейченко заявил о ее пропаже в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко, исполнительница главных ролей в фильмах «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания», уехала в Мексику и не выходит на связь.
Общество
Путин поручил продлить до 2026 года действие закона по маткапиталу
Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до 31 декабря 2026 года действие закона по материнскому капиталу.
Авто
Германия выпустит дешевый народный электромобиль
Производить электрокар будет компания Sono Motors, известный немецкий стартап, появившийся в 2016 году именно с целью создания дешевого электрического автомобиля.
Хоккей
Брагин назначен тренером главной сборной России
Тренер молодёжной сборной России Валерий Брагинназначен помощником главного тренера национальной команды Алексея Кудашова.
Здоровье
Глава РАН Сергеев допустил глобальную эпидемию коронавируса
Глава РАН считает: чтобы остановить распространение болезни, нужно активное взаимодействие с ВОЗ.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко располнела и сильно постарела
Знаменитая российская актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в культовом сериале «Сваты», разочаровала поклонников.
Спорт
Многократная чемпионка мира Венсан-Лапуант оправдана по делу о допинге
Одиннадцатикратная чемпионка мира по гребле на каноэ канадка Лоранс Венсан-Лапуант оправдана по делу о нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации каноэ (ICF).
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей
Здоровье
Группа ученых дала неутешительный прогноз по коронавирусу
Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Наука
Священная клюшка
Именно "хоккейная клюшка Манна", утверждается в статье, запустила механизм борьбы с "глобальным потеплением" на глобальном же уровне.
Футбол
Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку
Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, подтвердил интерес «Аугсбурга» к футболисту.
Экономика
Счетная палата РФ указала на риски финансовой системы РФ
Развитие финансового рынка РФ не соответствует масштабам российской экономики, а самому финансовому сектору присущи значительные риски, говорится в отчете Счётной палаты по итогам анализа реализации основных направлений развития финрынка РФ за 2016-2018 годы.
Единоборства
9 мая Немков проведет титульный бой с Бэйдером
Россиянин Вадим Немков, выступающий в бойцовском промоушене Bellator, 9 мая сразится в титульном поединке с чемпионом организации в двух весовых категориях Райаном Бейдером.
Происшествия
В Нижнем Новгороде главу района и его заместителя задержали за взятку
По версии следствия, Шаров и Цветков подозреваются в получении взятки в 150 тысяч рублей за незаконное бездействие в пользу жителя Нижнего Новгорода.
Экономика
Имущество одного из первых российских автозаводов все-таки продали
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Общество
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.