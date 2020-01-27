Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.

В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Политика В США Верховный суд одобрил ужесточение правил выдачи грин-карт Как сообщает газета The Washington Post, 27 января Верховный суд США одобрил планы Белого дома ужесточить правила выдачи грин-карт, (вида на постоянное жительство в США).

Космос Марсоход Curiosity временно обездвижен из-за сбоя программ Сбой программного обеспечения (ПО) привел к временной невозможности выполнения программы исследований американским марсоходом Curiosity, 26 января сообщает пресс-служба NASA.

Космос Астронавты МКС вышли в открытый космос для ремонта оборудования Астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта магнитного альфа-спектрометра, прямая трансляция операции ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Гаджеты Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.

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Авто Германия выпустит дешевый народный электромобиль Производить электрокар будет компания Sono Motors, известный немецкий стартап, появившийся в 2016 году именно с целью создания дешевого электрического автомобиля.

Хоккей Брагин назначен тренером главной сборной России Тренер молодёжной сборной России Валерий Брагинназначен помощником главного тренера национальной команды Алексея Кудашова.

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Здоровье Группа ученых дала неутешительный прогноз по коронавирусу Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).

Армия и оружие Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.

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Единоборства 9 мая Немков проведет титульный бой с Бэйдером Россиянин Вадим Немков, выступающий в бойцовском промоушене Bellator, 9 мая сразится в титульном поединке с чемпионом организации в двух весовых категориях Райаном Бейдером.