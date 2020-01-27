Экономика

ИзвестияИзвестияВ ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
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Регулятор обозначил «токсичные» территории в ОСАГО

Коммерсантъ15:21

В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Известия12:34

ЦБ начал публиковать данные регионального мониторинга рисков мошенничества в ОСАГО

Банки.ру03:54

Банк России назвал регионы с самым высоким риском мошенничества с ОСАГО

РБК11:18

Мошенничество искажает статистику в ОСАГО

Ведомости07:32

Названы регионы России с повышенными рисками мошенничества в ОСАГО

Rambler News Service05:30

ОСАГО с подвохом

Российская газета11:51
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