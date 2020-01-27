Экономика
ИзвестияВ ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО
Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
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ЦБ начал публиковать данные регионального мониторинга рисков мошенничества в ОСАГО
Банки.рувчера в 03:54
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 02:10, Ашберн
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