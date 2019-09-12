Экономика
RT на русскомВ ЦБ назвали условие для снижения ставки на 50 базисных пунктов
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин рассказал, при каком условии регулятор снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов.
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Культура
Маэстро Владимир Спиваков отмечает юбилей
РИА Новости 01:00
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
Политика
ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России
Согласно заявлению, индивидуальные санкции на шесть месяцев продлили против 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины.
Газета.Ru 07:29
Футбол
Моуринью считает Роналду феноменом
Бывший тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал четыре гола нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота Литвы (5:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.
Sportbox.RU вчера в 21:16
Кино
Умер сценарист «Бешеного Быка» Мардик Мартин
Последним проектом для Мардика Мартина стала драма «Шрам» Фатиха Акина, рассказывающая о геноциде армян в начале 20 века на примере трагедии одной семьи.
REGNUM 08:10
Здоровье
Приборы дистанционного мониторинга здоровья могут стать бесплатными для групп риска
Минздрав России планирует определить группы граждан, которым приборы для дистанционного мониторинга здоровья могут быть доступны бесплатно в рамках программы государственных гарантий.
Будущее России. Национальные проекты 05:39
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Здоровье
Сомнологи рассказали, как справиться с бессонницей
Врачи-сомнологи, занимающиеся восстановлением полноценного сна, уверены, что бессонницу нельзя пускать на самотек.
Вечерний курьер вчера в 07:22
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru вчера в 05:57
Финансы
Курс доллара опустился до 65 рублей
Как известно, в последний раз курс доллара был ниже 65 рублей 13 августа 2019 года.
Газета.Ru 06:24
Политика
Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками полиции Москвы
Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 08:09
Шоу-бизнес
Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак
Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
Происшествия
Каршеринг «отправился в полет» перед Большим Обуховским мостом
Сегодня днем перед Большим Обуховским мостом произошла авария: «Киа» «залезла» под «Рено». Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
Петербургский дневник 09:14
Политика
Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях
Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальников управлений Службы безопасности в Черновицкой, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства в четверг.
РИА Новости 04:48
Политика
МИД Украины отреагировал на информацию о приостановке договоров с РФ
Украинское Министерство иностранных дел прокомментировало распространенные в СМИ сведения о приостановке расторжения двусторонних договоров с Россией после избрания президентом Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 08:20
Гаджеты
Объявлена дата международного релиза Redmi Note 8 Pro
Небезызвестный искатель утечек Xiaomishka сообщил дату выхода международной версии смартфона Redmi Note 8 Pro, который уже продается в Китае.
Megaobzor.com 08:51
Политика
Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля
Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Lenta.ru вчера в 13:45
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Культура
Участники «Квартета И» стали заслуженными артистами России
Вечерняя Москва 08:37
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1955 года
RT на русском 07:11
Политика
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
Опубликовано фото бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, который, предположительно, является информатором спецслужб США.
Lenta.ru 07:46