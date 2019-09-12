Экономика
RT на русскомВ ЦБ назвали условие для снижения ставки на 50 базисных пунктов
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин рассказал, при каком условии регулятор снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 06:20, Вашингтон
Происшествия
У футболиста «Краснодара» Ари украли часы на 23 млн рублей
По информации ведомства, вор проник в дом форварда через окно и украл 12 наручных часов на общую сумму около 23 миллионов рублей.
Российская газета 05:58
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны
Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Армия и оружие
Показано уничтожение микроавтобуса польским дроном-камикадзе
Военное обозрение вчера в 10:32
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Хоккей
Микко Рантанен: Я занимаю выжидательную позицию
Форвард Микко Рантанен высказался о ходе переговоров по контракту с Колорадо.
Советский спорт 05:50
Происшествия
Жительница Мурманска потребовала денег с семьи сбитого ею мальчика
Через год дама потребовала с родителей ребенка сто тысяч рублей в качестве компенсации за царапины и сломанное зеркало, которые получил ее автомобиль в ходе аварии.
Российская газета 05:52
Игры
Авторы Shenmue III посвятили новый трейлер миру игры
Издательство Deep Silver и разработчики из студии Ys Net в рамках выставки Tokyo Game Show 2019 представили новый трейлер Shenmue III под названием Spirit of the Land.
Игромания.ру 02:53
Общество
В российской треске нашли мышьяк и минтай
Известия 02:01
Армия и оружие
Минобороны раскрыло детали стратегических учений «Центр-2019»
Участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое будет проводиться с 16 по 21 сентября, планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
REGNUM 04:01
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Происшествия
Муж застрелил жену на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
Газета.Ru 03:15
Происшествия
День Каталонии в Барселоне отметили беспорядками
Комсомольская правда вчера в 19:05
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Происшествия
У летевшего в Хабаровск самолета авиакомпании «Якутия» треснуло стекло
Экипаж самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия», выполняющего рейс Анадырь — Хабаровск, сообщил, что у лайнера в полете треснуло стекло боковой форточки в кабине пилотов, передает ТАСС.
РБК 05:55
Происшествия
Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов
Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
Ведомости 05:43
Культура
Путин поздравил Спивакова с юбилеем
Глава России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, музыканта Владимира Спивакова с 75-летием.
Московский Комсомолец 03:54
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора «Голоса» Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.
Коммерсантъ 01:05
Шоу-бизнес
Певец Карел Готт сообщил об острой лейкемии
Чешский певец Карел Готт сообщил в своем Facebook, что ему диагностировали острую лейкемию.
РБК 05:40
Политика
В ДНР захотели стать федеративным округом России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на встрече с политологами и журналистами в Москве рассказал о том, на какую степень интеграции с Россией рассчитывают жители Донбасса.
Lenta.ru 05:39
Хоккей
Йозеф Яндач рассказал, как узнал об увольнении из «Металлурга»
Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач рассказал, как узнал об увольнении из уральской команды.
Чемпионат 05:55
Политика
Зеленский уволил Бухарева с поста главы СВР и перевёл в СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с поста председателя Службы внешней разведки (СВР) и назначил его первым зампредседателя Службы безопасности (СБУ).
RT на русском 05:12
Общество
39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира
Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество
Роструд проверит информацию о «нулевой зарплате» в МГУ
Роструд начнет предварительную проверку на истфаке МГУ из-за заявления о проблемах с зарплатой члена-корреспондента РАН Аскольда Иванчика.
Коммерсантъ 03:13
Экономика
Минтруд предложил исключить финансовые потери россиян при смене НПФ
"Представляется необходимым внести изменения в законодательство с целью исключения финансовых потерь (в виде изъятия инвестиционного дохода или невосполнения убытков) при досрочной смене гражданами страховщиков по обязательному пенсионному страхованию", - сообщили Минтруде.
РИА Новости 04:30
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49