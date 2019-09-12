Финансы
RT на русскомВ ЦБ назвали условие для снижения ставки на 50 базисных пунктов
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин рассказал, при каком условии регулятор снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов.
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Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Происшествия
В Вологде проверяют информацию о покусанных крысами школьницах
Информацию о покусанных крысами во время уроков вологодских третьеклассниках сегодня распространили федеральные СМИ.
CPV.ru 05:15
Происшествия
Чиновница сбила ребенка и требует 100 тысяч за царапины на машине
Мурманская экс-чиновница на машине сбила 13-летнего ребенка.
Вести.Ru 03:11
Происшествия
В Тюменской области медведь задрал грибника
В Тюменской области возбуждено уголовное дело после обнаружения тела 55-летнего грибника с многочисленными ранами, сообщает пресс-служба СКР по региону.
Европейско-Азиатские новости 03:14
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости вчера в 22:12
Теннис
Рафаэль Надаль: «Лежу на диване и смотрю „Чернобыль“»
Испанец Рафаэль Надаль рассказал, чем занимается после победы в финале US Open над россиянином Даниилом Медведевым.
Спорт-Экспресс 02:18
Культура
Мамонов готовится к сложной операции на сердце
Петру Мамонову в четверг, 12 сентября, предстоит операция на сердце – ему сделают тройное шунтирование.
Национальная служба новостей 04:44
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Транспорт
На строительство метро в Кудрово не выделили деньги
В Министерстве транспорта на проект станции метро «Кудрово» не выделили средства из федерального бюджета.
Gazeta.SPb 05:05
Политика
Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки Службы безопасности, соответствующий указ опубликован в четверг на сайте главы государства.
РИА Новости 05:22
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «Гринкомбанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Политика
Нового главу исполкома ОНФ представят в пятницу, сообщил источник
Новый глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместо ставшего врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева будет представлен на заседании центрального штаба движения 13 сентября, сообщил РИА Новости источник.
РИА Новости вчера в 05:58
Интернет
Mail.ru Group запустила защищенный корпоративный мессенджер MyTeam
Компания Mail.ru Group объявила о запуске нового мессенджера MyTeam. Об этом 12 сентября сообщил портал VC.
REGNUM 05:08
Энергетика
«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией
Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru 01:17
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
«Ведомости» узнали о планах «ВКонтакте» отсеивать пиратские книги
Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить систему, блокирующую загрузку пиратских копий книг на свой сайт.
Интерфакс 03:18
Футбол
«Барселона» продемонстрировала третий комплект формы
Спорт-Экспресс 05:39
Общество
Опрос по храму Святой Екатерины могут провести 12 октября
Вечерние Ведомости 04:13
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Политика
Ушаков отказался отвечать на вопрос о Смоленкове
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отказался отвечать на вопрос о том, знал ли он «агента ЦРУ» Олега Смоленкова.
Rambler News Service 05:36