Экономика

ТАССТАССВ ЦБ назвали утечки данных из банков «каплей в море»

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Обзвон идет коврово, там абсолютно неважно, кто попался на удочку, потому что никто не знает, какой остаток на счете у человека.
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ЦБ: хищения у физлиц растут гораздо большими темпами, чем у юрлиц

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В ЦБ назвали утечки данных из банков «каплей в море»

ТАСС10:30

ЦБ назвал утечку данных из банков «каплей в море» на фоне телефонных мошенников

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