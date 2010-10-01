Экономика
ТАССВ ЦБ назвали утечки данных из банков «каплей в море»
Обзвон идет коврово, там абсолютно неважно, кто попался на удочку, потому что никто не знает, какой остаток на счете у человека.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 21:08, Вашингтон
Экономика
Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях
Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".
РИА Новости 07:47
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.
Комсомольская правда вчера в 02:00
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.
Известия 06:31
Происшествия
Ураган «Дориан» принес к берегам Флориды пакеты с кокаином
Ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане и в последние дни несколько ослабел, продолжает приближаться к побережью США.
Российская газета 17:30
Армия и оружие
В Вашингтоне назвали страны, представляющие угрозу для США в космосе
Россия, Китая, КНДР и Иран представляют реальную угрозу для развернутых в космосе сил США, что угрожает коммерческим и военным интересам Вашингтона.
ТАСС 21:00
Политика
Путин: для иностранных партнеров на Дальнем Востоке открыты все сферы
Россия открыта для иностранных инвестиций и сотрудничества в любых областях промышленности, включая судостроительное предприятие "Звезда" или Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.
РИА Новости 04:29
Культура
Скончался автор монумента «Разорванное кольцо» Константин Симун
В ночь на 5 сентября на 85-м году жизни в США скончался известный петербургский скульптор-монументалист Константин Симун.
МР7.ру 05:57
Политика
Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК
Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.
РБК 17:18
Политика
Евросоюз приостановил импорт яблок и груш с Украины
Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на ряд украинских производителей и экспортеров.
ФАН вчера в 12:45
Общество
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пошла в первый класс
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта пошла в первый класс.
Народные новости 11:48
Здоровье
В Оренбурге завершили реконструкцию поликлиники областной больницы
Российская газета 16:37
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Армия и оружие
На Украине призвали вооружить бабушек пулеметами для защиты от России
Избежать раздела Украины, по мнению Сиротюка, можно только вооружив простых украинцев, так как на сильную армию у Киева нет средств.
Известия 20:12
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания 13:52
Политика
Генеральный прокурор Украины встретился с сенаторами из США
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка встретился с американскими сенаторами Роном Джонсоном и Крисом Мерфи, которые приехали на Украину.
REGNUM 05:21
Политика
Отец Киркорова оправдал советские репрессии в Болгарии
Болгарский и российский певец Бедрос Киркоров считает, что советские репрессии в Болгарии распространялись только на местных фашистов.
URA.Ru вчера в 07:50
Общество
Жителей Приморья предупредили о приближении тайфуна «Линлин»
Тропический шторм «Линлин», движущийся от Филиппинских островов в северном и северо-западном направлении, может принести ливневые дожди в Приморье.
Профиль 03 сентября в 05:38
Культура
Сэр Пол Маккартни написал книжку для детей
Pravda.Ru 05:54
Политика
Орбан предложил «экономически стимулировать» семьи в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости «экономического стимулирования» семей на фоне низкого уровня рождаемости и снижения численности населения.
REGNUM 10:13
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Энергетика
Проектирование «Дальневосточного СПГ» начнется в ближайшее время
Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 02:32
Экономика
Росстат вновь зафиксировал дефляцию в России
Потребительские цены в России за период с 27 августа по 2 сентября снизились в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM вчера в 09:18
Футбол
Защитник Шотландии Малгрю: «Готов играть против Дзюбы персонально»
Обычно в международных матчах играют по земле из глубины, но, если они собираются нагружать Дзюбу и играть через него, мы с этим разберемся, — цитирует Малгрю The Courier.
Bookmaker-ratings.ru 10:03
Шоу-бизнес
Татьяна Африкантова возвращается на проект «ДОМ-2»
Недавно 54-летняя Татьяна Африкантова похвасталась в микроблоге своим преображением.
StarHit.ru 18:30
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Происшествия
Митинг в Санкт-Петербурге прошел без задержаний
Собралось около двухсот человек. Акция прошла без задержаний и провокаций.
Коммерсантъ 14:25
Экономика
Министр Мантуров раскрыл причину падения продаж автомобилей в России
Продажи новых автомобилей в России упали из-за снижения доходов граждан. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
URA.Ru 19:04
Политика
В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Происшествия
Опубликовано видео с места аварии вертолёта Ми-8 под Саратовом
Очевидцы сняли видео с места аварии вертолёта Ми-8, произошедшей 5 сентября в Саратовской области.
REGNUM 10:46