Коронавирус
НТВВ ЦБ не ждут быстрого восстановления российской экономики
Банк России не ожидает быстрого восстановления экономики РФ после спада, который произошел в связи с пандемией коронавируса, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В пятницу она проводит пресс-конференцию в онлайн-формате.
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Банк России не ожидает быстрого восстановления экономики после спада из-за коронавируса, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.РИА Новости09:29
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