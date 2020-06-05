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Банк России не ожидает быстрого восстановления экономики РФ после спада, который произошел в связи с пандемией коронавируса, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В пятницу она проводит пресс-конференцию в онлайн-формате.
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ЦБ не ждет быстрого восстановления экономики после спада из-за COVID-19

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Банк России не ожидает быстрого восстановления экономики после спада из-за коронавируса, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
РИА Новости09:29

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В ЦБ не ждут быстрого восстановления экономики России

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Мы не ожидаем быстрого восстановления экономики – Набиуллина

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Набиуллина не ожидает быстрого восстановления экономики РФ после коронавирусного спада

Фонтанка.Ру09:50

ЦБ не ожидает быстрого восстановления российской экономики после спада из-за коронавируса

ПРАЙМ09:23

ЦБ не ждет быстрого восстановления экономики после спада из-за COVID-19

Piter.tv10:45
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Режим самоизоляции, введенный в Пермском крае 2 июня, продлен до 15 июня.
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Здоровье

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В Москве применили экспериментальную методику лечения COVID-19 - теперь пациентам проводят гипербарическую оксигенацию, которая помогает избежать подключения к ИВЛ.
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Мосгорсуд сократил Илье Азару срок ареста

Срок административного ареста суд сократил с 15 до 10 суток. Журналист выйдет на свободу 7 июня.
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Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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В Израиле заявили о звездном часе России из-за беспорядков в США

В Израиле заявили о звездном часе России из-за беспорядков в США Хаос в США играет на руку Москве и Пекину, заявили в Израиле.
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РПЛ назвала условия допуска болельщиков на трибуны

По словам главы РФС Александра Дюкова, проведение матчей РПЛ со зрителями не является обязательным условием.
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Посольство России уведомили о высылке двух дипломатов из Чехии

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Общество

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Здоровье

Врач из Тольятти рассказал о ситуации с коронавирусом в городе

По словам Николая Ренца, поток пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию растет, и это связано с несоблюдением гражданами санитарно-эпидемиологических норм.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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