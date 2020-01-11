Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему

Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда. Об этом рассказал зампред Банка России Сергей Швецов.
Читать в источнике
Комментировать600
с чего всё началось

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

В рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект о котором правительство готовится внести в Госдуму, выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста - что наступит раньше.
Российская газета10 января в 22:00

Подробнее о событии

В Центробанке раскрыли подробности новой схемы пенсионных выплат

РИА Новости05:44

Россиянам рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

URA.Ruвчера в 21:29

Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

Lenta.ru01:58

В ЦБ сообщили подробности новой схемы пенсионных выплат

РБК01:46

Россиянам рассказали о новых вариантах выплаты пенсии

Телеканал 360°01:30

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газета02:00

Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

Газета.Ru04:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Газета.Ru 05:18
Хоккей

«Адмирал» одержал крупную победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ

Газета.Ru 04:38
Политика

На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами

Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
REGNUM 03:34
Автоспорт

На ралли «Дакар» погиб португальский мотогонщик

В ходе седьмого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар» скончался 40-летний португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш, сообщается на официальном сайте гонки.
РБК 05:41
Шоу-бизнес

Похож на девочку: Анастасия Решетова впервые показала лицо сына

Похож на девочку: Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Фотомодель решила больше не скрывать Ратмира от пользователей Интернета.
Экспресс газета вчера в 06:12
Гаджеты

Гарнитура Thermaltake RIING Pro RGB 7.1 формирует объёмный звук

3DNews 01:09
Экономика

Какие акции принесли убыток в прошлом году

РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
РБК 02:00
Общество

Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области из-за гололедицы

РИА Новости 10 января в 01:41
Хоккей

Сборная Востока выиграла Кубок вызова МХЛ

Спорт-Экспресс вчера в 08:56
Политика

Ирак намерен купить С-400 у России из-за охлаждения отношений с США

Ирак изучает вопрос о покупке у Российской Федерации зенитно-ракетных систем С-400 на фоне опасений потерять военно-политическую поддержку со стороны США.
Газета.Ru 06:23
Футбол

«Ливерпуль» выдал рекордный старт сезона в истории топ-5 лиг Европы

Как сообщает Opta, 61 набранное очко после 21 игры не только лучший старт в истории Премьер-лиги, но и для топ-5 национальных лиг Европы — АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1.
Sport24.ru вчера в 14:32
Политика

Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу украинского самолета

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу потерпевшего крушение самолета "Международных авиалиний Украины" и выразил соболезнования жертвам трагедии.
РИА Новости 06:15
Футбол

На Мальте футболист ударил арбитра и был арестован прямо на поле

Футболист был удален с поля за две желтые карточки, не согласился с наказанием и дважды ударил арбитра по лицу.
Вести.Ru 05:50
Шоу-бизнес

Нет смысла лечения. Заворотнюк выписали из клиники

Врачи отправили актрису Анастасию Заворотнюк домой. На протяжении года в СМИ появляется информация о состоянии актрисы.
Кривое-зеркало.ру 06:14
Фигурное катание

Назван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

Стал известен заработок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу, сообщает "Аргументы и Факты".
Газета.Ru 03:40
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Политика

Миллер: Россия сможет достроить «Северный поток — 2» своими силами

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что у России нет технологических препятствий для того, чтобы самостоятельно достроить газопровод «Северный поток — 2».
RT на русском 06:39
Политика

ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента

Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
ТАСС вчера в 09:04
Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
REGNUM 03:49
Кино

Российский фильм «Дылда» получил награду на кинофестивале в США

В воскресенье, 12 января, стало известно, что российский фильм "Дылда" получил награду на кинофестивале в США.
Piter.tv 01:49
Общество

Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Lenta.ru вчера в 11:36
Биатлон

Пожарные прибыли к отелю, где проживают участники этапа Кубка мира в Оберхофе

Пожарная сигнализация сработала в отеле Ahorn Panorama Hotel Oberhof, где проживает большинство команд-участниц этапа Кубка мира.
Sportbox.RU 05:38
Авто

Toyota презентовала полноприводный хот-хэтч Toyota GR Yaris

Новинкой стал хот-хэтч Toyota GR Yaris с полным приводом и двигателем мощностью 260 лошадиных сил.
Tvoe-avto.com вчера в 08:56
Армия и оружие

В Пентагоне заявили об угрозе конкуренции со стороны Китая и России

В министерстве обороны США заявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китая.
Известия 05:38
Политика

В ЕС обеспокоены временным задержанием посла Великобритании в Иране

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность временным задержанием посла Великобритании в Иране, об этом говорится в его Twitter.
РИА Новости 04:46
Политика

ООН лишила права голоса семь государств

В Организации Объединенных Наций (ООН) приняли решение лишить семь государств права голоса за неуплату членских взносов, сообщает пресс-служба Генассамблеи.
ТК Звезда 06:00
Общество

Умер правивший 50 лет султан Омана

Lenta.ru 10 января в 19:27
Политика

Госдеп раскрыл дальнейшую стратегию США против Ирана

Ортагус заявила, что после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке США намерены «дипломатически и экономически изолировать Иран».
Взгляд.ру вчера в 23:56
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
Политика

На Украине захотели ликвидировать должность языкового омбудсмена

Автор петиции считает, что статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» необходимо отменить, а должность так называемого языкового омбудсмена нужно ликвидировать, поскольку существование этого поста противоречит Конституции Украины.
Lenta.ru 06:18
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное