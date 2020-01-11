с чего всё началось

В новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане — по завершении накопительной фазы человек сможет получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог 13%, или же приобрести пожизненный пенсионный план. Об этом рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Общество В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов «К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Политика Лавров назвал убийство Сулеймани вершиной противоправных действий США Убийство иранского генерала Касема Сулеймани стало кульминацией противоправных действий США, оно вышло за все правовые и человеческие рамки, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Происшествия Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова 19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.

Космос Школьник открыл новую планету во время стажировки в NASA Первым заданием подростка было изучить изменение яркости звёзд при помощи телескопа TESS. Всего через три дня Кукер открыл новую планету.

Общество Официально: Sony пропустит E3 2020 В прошлом году Sony впервые пропустила E3, где до этого постоянно делилась самыми важными новостями о своей продукции, включая знаменитую пресс-конференцию в 2013 году, когда состоялась важнейшая презентация PlayStation 4.

Кино Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето Трейлер фантастического фильма ужасов про вампира Майкла Морбиуса опубликовали в Сети, это второй фильм в рамках вселенной Marvel от Sony.

Экономика В «РусГидро» переворачивают активы По расчетам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», обратная схема владения дальневосточными активами позволит увеличить дивиденды «РусГидро» до 50–70 млрд с 15,9 млрд руб. в 2018 году, при этом цена акций компании, которая за последние десять лет считалась одной из слабых бумаг на рынке, резко вырастет.