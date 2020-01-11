Экономика

НТВНТВВ ЦБ объяснили новые схемы пенсионных выплат

В новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане — по завершении накопительной фазы человек сможет получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог 13%, или же приобрести пожизненный пенсионный план. Об этом рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Царьград12 января в 07:57

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Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

Газета.Ru12 января в 04:50

Планы пенсионной реформы раскрыл Центробанк

Deita.ru12 января в 16:38

Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна

URA.Ru12 января в 08:59

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

РИА Новости12 января в 05:44

По новой схеме. Как изменится выплата пенсий

Life.ru01:40

В ЦБ сообщили подробности новой схемы пенсионных выплат

РБК12 января в 01:46

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газета12 января в 02:00
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«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.
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СНБО Украины назвал тайные версии крушения самолета в Иране

СНБО Украины назвал тайные версии, рассматриваемые во время расследования крушения самолета в Иране. Слова Алексея Данилова приводит УНИАН.
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Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
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Власти объяснили причины появления зеленого снега в Челябинске

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Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
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