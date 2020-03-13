Финансы

ТАССТАССВ ЦБ оценили готовность финансовой системы России к внешним шокам

В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной. Объем внешнего и внутреннего валютного долга в последние годы снизился.
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В ЦБ заявили о готовности российской финансовой системы к внешним шокам

Известия04:29

ЦБ: финансовая система России готова к шокам лучше, чем в 2014–2015 годах

Коммерсантъ04:44

ЦБ: финансовая система России готова к внешним шокам лучше, чем в 2014 году

Ведомости04:36

ЦБ оценил готовность российской экономики к внешним шокам

Московский Комсомолец04:53

ЦБ: финансовая система России готова к шокам лучше, чем в 2014-2015 годах

Комсомольская правда04:17

ЦБ создал на сайте раздел о мерах по стабилизации ситуации на финансовом рынке

Интерфакс04:10

В ЦБ оценили готовность финансовой системы России к внешним шокам

ТАСС04:03
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