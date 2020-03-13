Финансы
Ореанда-НовостиЦБ оценил готовность российской финансовой системы к внешним шокам
Банк России рассказал, готова ли российская финансовая система к внешним шокам. Из сообщения Центрального банка РФ, уровень подготовки финансовой системы России лучше, чем был в 2014-2015 годах.
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ЦБ создал на сайте раздел о мерах по стабилизации ситуации на финансовом рынке
Интерфаксвчера в 04:10
ЦБ: финансовая система России готова к шокам лучше, чем в 2014-2015 годах
Комсомольская правдавчера в 04:17
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