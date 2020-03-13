Финансы

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиЦБ оценил готовность российской финансовой системы к внешним шокам

Банк России рассказал, готова ли российская финансовая система к внешним шокам. Из сообщения Центрального банка РФ, уровень подготовки финансовой системы России лучше, чем был в 2014-2015 годах.
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ЦБ: финансовая система России готова к шокам лучше, чем в 2014–2015 годах

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