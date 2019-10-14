Финансы

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
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В ЦБ предупредили о рисках полного исключения доллара из золотовалютных резервов

Полное исключение доллара из золотовалютных резервов (ЗВР) России несет избыточные риски, вложения в эту валюту нужны на случай шоков, сообщил директор департамента ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
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Интерфакс07:29

В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах

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