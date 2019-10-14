Банк России считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин в Госдуме.

с чего всё началось

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.

В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах

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