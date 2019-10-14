Финансы

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
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Банк России считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах

Банк России считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин в Госдуме.
ТАСС07:19

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